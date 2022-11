Samir Ahmadi (27) kom til Norge fra Afghanistan i 2010. Han er i dag norsk statsborger, har fast jobb, og bor i egen bolig i Namsos.

25. august i 2016 giftet han seg med barndomskjæresten Asifa (28) i Afghanistan.

Neste steg på veien for det unge paret er å flytte sammen og stifte familie. Men dette har vist seg å være utfordrende. Myndighetene i Afghanistan har nemlig surra med datoene for bryllupet.

– UDI mente visst jeg ikke var til stede i mitt eget bryllup, og at vi dermed ikke er gift, sier Ahmadi til NRK.

Ekteskapsloven i Norge godtar ikke såkalte «stedfortrederbryllup». Og siden norske myndigheter mener at begge ikke var til stede da de gifta seg, har de derfor gitt avslag på søknaden om familiegjenforening.

Men problemene for paret stopper ikke her.

Fikk nei på nytt

– Det er veldig kjipt å bo alene i et stort hus her i Namsos uten kona mi som jeg er så glad i, sier 27-åringen til NRK.

Samir Ahmadi har derfor klaget på avslaget, og afghanske myndigheter innrømmet at de hadde skrevet feil dato i papirene og forveksla forlovelsesdag med dagen for bryllupet, sånn at det ser ut som Ahmadi ikke var der.

Men Utlendingsdirektoratet (UDI) ville fortsatt ikke akseptere familiegjenforeningen i Norge, og sa nei på nytt. En klage til Utlendingsnemnda (UNE) førte ikke fram.

Det unge paret prøvde å tenke nytt og søkte derfor om forlovelsesvisum. På den måten kunne Asifa ha kommet til Norge, slik at de kan gifte seg på nytt.

– Men da fikk vi beskjed om at det ikke var mulig, i og med at vi allerede var gift i Afghanistan, sier en oppgitt Ahmadi, og fortsetter:

– Det virker nesten umulig å bli gjenforent med Asifa her i Norge.

UDI bekrefter at Ahmadi fikk nei på søknaden om tillatelse til å inngå ekteskap på nytt i Norge. Dette var blant annet fordi paret ikke fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, ifølge UDI:

– Etter afghansk rett, er paret gift. For å kunne inngå ekteskap i Norge, må ingen av partene være gift. Det har ingen betydning i denne sammenheng at ekteskapet ikke anerkjennes i Norge, opplyser Anita Kjersem-Drageset, leder i UDI Opphold, til NRK.

Samir Ahmadi trives godt i Namsos, men savner kona veldig mye. – Det er vondt å leve alene uten henne, sier han. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Helt urimelig

Ahmadis advokat mener familien har havnet i et slags byråkratisk ingenmannsland.

Han sier myndighetene har misforstått forlovelses- og bryllupsdato.

– Vi mener det er helt urimelig å kreve at Samir skal reise tilbake til Afghanistan for å skille seg. For så å inngå ekteskap med Asifa i Norge, sier advokat Aleksander Skogrand Pedersen.

Advokaten viser blant annet til den utrygge sikkerhetssituasjonen i landet, og forholdene i statsapparatet som er helt annerledes enn i Norge.

– Kan ikke akseptere ekteskapet

UNE skriver i en e-post til NRK at grunnen til at de ikke omgjør avslaget er at ekteskapet ikke kan anerkjennes i Norge.

Grunnen er at det først ble gitt opplysninger som tilsa at Ahmadi ikke var til stede da ekteskapet ble inngått.

– Dokumentasjonen og forklaringen som er blitt fremlagt senere, har ikke hatt tilstrekkelig notoritet eller troverdighet til å endre utfallet, skriver enhetsleder i Utlendingsnemnda, Ingun Halle.

– Det er sånn at alle klagere har et selvstendig ansvar for å sørge for at det gis korrekte opplysninger, skriver hun.

Advokat Aleksander Skogrand Pedersen mener saken har havnet i et byråkratisk ingenmannsland. Foto: Morten Andersen / NRK

Domstol er siste håp

Ahmadi har også klaget inn avgjørelsen fra Utlendingsdirektoratet til Statsforvalteren, og søkt om anerkjennelse av ekteskapet som er inngått i Afghanistan.

– Statsforvalteren har avslått å behandle saken, fordi han anses som «ikke ugift», forteller advokat Skogrand Pedersen.

Siste utvei er da å gå til søksmål og be om at en domstol behandler saken, opplyser han.

– Domstolen har da en plikt til å behandle saken, og må forsøke å fastsette om ekteskapet kan godkjennes som norsk, sier Skogrand Pedersen.

Asifa og Samir Ahmadi har vært gift i over seks år, men hun får likevel ikke flytte til Norge for å bo sammen med ektemannen sin. Foto: Privat

– Kjipt å bo alene uten henne

Ekteparet snakker sammen på telefonen flere ganger i uka.

– Jeg mener det er veldig urimelig at vi ikke skal få bo sammen. Vi er lovlig gift, og det er vondt å måtte leve fra hverandre slik vi gjør nå. Jeg blir trist av å tenke på det, sier Ahmadi.

– Vi to er jo i vår beste alder til å stifte familie. Men det går ikke.

Nå går han altså rettens vei for å anke avslaget om familiegjenforening.

– Ja, det er siste mulighet å gå til domstolen for å få løst saken. Jeg er dessverre ikke så optimistisk, men krysser fingrene for at vi før eller siden kan få bo samen. Slik situasjonen er i Afghanistan for tida er det foreløpig ikke aktuelt for meg å flytte tilbake dit, forteller Ahmadi til NRK.

– Denne historien er ett eksempel på hvor traurig byråkratiet fungerer for utlendinger i Norge. Det er ofte lang ventetid, urimelige avgjørelser, vilkårlighet, og uhåndterlig regelverk. Folk flest har nok ingen anelse om hvordan systemet fungerer, og hvor mange skjebner som finnes. Sannsynligvis ikke mange politikere heller, mener advokat Skogrand Pedersen.