Jehad fikk endelig oppholdstillatelse

Fredag fikk 37-åringen beskjed om at han har fått oppholdstillatelse.

– Det var godt endelig å få et svar. Jeg føler at hele livet har stått på vent siden jeg kom til Norge i september 2015. Det er over et år siden jeg var på intervju med UDI. Siden den gang, er det eneste svaret jeg har fått at jeg må vente på å få svar. Det har tatt på, både fysisk og mentalt. Jeg har blant annet slitt veldig med å få sove, sier Marouf.

– Nå kan endelig livet begynne igjen, sier han.

Bodde på gata i Oslo

For et par uker siden skrev NRK at syreren reiste fra Namsos til Oslo. Han var så lei av å vente på svaret på asylsøknaden at han dro til hovedstaden for å legge seg utenfor UDI.

– Jeg har ingen vanskelig sak, de har alle mine opplysninger, nå blir jeg hos UDI til de har gitt meg et svar, sa Marouf.

NRK møtte 37-åringen flere steder i Oslo, blant annet i en park han hadde brukt som sovested. Foto: Morten Andersen / NRK

Etter å ha oppholdt seg inne i UDI sine lokaler i seks dager, ble han til slutt bedt om å forlate området. Han ble også bedt om å holde en avstand til bygget på 100 meter.

Det resulterte i at 37-åringen måtte holde seg utendørs – både på dag- og nattetid.

NRK har møtt 37-åringen flere steder i Oslo, blant annet i en park han har brukt som sovested.

– Her er det folk som både bruker alkohol og narkotika. Jeg blir redd noen ganger. Man er nødt til å være redd for å kunne overleve, sier Marouf.

Skjønner frustrasjonen

Fredag kom altså beskjeden om at syreren har fått oppholdstillatelse. Ifølge UDI hadde ikke Maroufs Oslo-tur påvirkning for sakens utfall.

Før helgen skrev assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI følgende en e-post til NRK.

– Vi skjønner at Jehad Marouf er frustrert over at saksbehandlingen vår har tatt lengre tid enn han forventet. Dette gjelder dessverre flere enn ham. Vi informerer så godt vi kan gjennom mottakene der asylsøkerne bor. Det vil derfor ikke føre noe med seg å oppsøke oss her i Oslo. Han vil få svar så snart saken hans er godt nok opplyst og vi kan fatte et vedtak.