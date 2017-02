Johan Stenfjell skal delta på mange av arrangementene under Tråante 2017. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det kommer folk fra hele Nordkalotten for å delta på festen og feiringa, forteller Johan Stenfjell.

Han er 29 år, sørsame, og har gleda seg lenge til Tråante 2017. Selv om han bor i Trondheim og jobber som fysioterapeut, så føler han en fortsatt en sterk tilknytning til sin sørsamiske identitet.

Derfor skal han delta på mye av det som skjer denne uka.

– Jeg har lagt en plan, meldt meg på arrangementer og kjøpt billetter. Så dette må bli bra, sier han.

120 arrangementer

Frode Fjellheim bidrar i samejubileet denne uka. Han er musikalsk leder under den store jubileumsforestillinga. Foto: Grete Thobroe / NRK

I løpet av denne uka blir det blant annet til å bli en rekke forskjellige forestillinger, konserter, debatter og utstillinger.

Mandag formiddag er selve markeringen av det første samiske landsmøtet i Metodistkirken.

– Den samiske kulturen i Trøndelag har kanskje vært litt usynlig, men det er jo selvfølgelig en del av vår alles kulturarv. Det er veldig flott å synliggjøre den samiske kulturen som en selvfølgelig del av Trondheims historie, sier komponist Frode Fjellheim.

Flere direktesendinger

I tillegg til markeringa i Metodistkirken skal NRK sende direkte fra offisielle åpningsseremonien på Torvet i Trondheim klokka 11.30.

NRK kommer altså til å være godt synlig under hele jubileet denne uka, i samarbeid med SVT, SR og YLE. Vi sender radio og live nettsending fra torget, festkonsert fra Olavshallen i Trondheim, samt en rykende fersk dokumentar om Elsa Laula Renberg på NRK 1.

– Jubileet dekkes på radio, tv, nett og sosiale medier. TV-kvelden 6. februar er satt av til vår store markering, fortsetter direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk

NRK markerer jubileet på flere måter, i alle kanaler og gjennom hele året. Solbakk viser til at serien «Muitte mu» (Husk meg) på NRK 1 bringer joiken ut til et stort publikum seks lørdager på rad. I april følger vi en reinflokk minutt for minutt på dens vandring fra vinter- til sommerbeite.