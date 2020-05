Over 1 milliard kroner er resultatet for første kvartal for SalMar ASA i 2020.

– Først og fremst er vi veldig godt fornøyd. Tallene våre er gode, men ikke overraskende, sier finansdirektør Trine Sæther Romuld.

Rekordresultatet står i sterk kontrakt til de mange bedrifter som frykter konkurs og oppsigelser under koronakrisen.

Selskapet tjente over 200 millioner kroner mer enn i 1. kvartal 2019. Samtidig slaktet de over 3000 tonn mer laks enn på samme tid i fjor.

Selv om koronaen slo hardest inn i slutten av første kvartal, mener Romuld resultatet viser et selskap med god kontroll.

– Vi er veldig stolt over hvordan vi som selskap og organisasjon har klart å håndtere den utfordringen.

FORNØYD: Finansdirektør i SalMar, Trine Sæther Romuld, er fornøyd med selskapets gode resultater. Foto: SalMar

– Godt stilt

– Det var ikke helt uventet.

Det sier lakseanalytiker i Sparebank 1 Markets, Thomas Myrholdt, som følger laksegiganten tett.

Han sier det var veldig høye priser før korona, noe som hjalp. Samtidig selger de et produkt folk vil ha, selv under krisetider.

– Dette er matproduksjon. Selv om det blir dårlige tider, må fremdeles befolkningen ha like mye næring. Sånn sett er de godt stilt.

Han tror 2. kvartal kan bli tøffere for selskapet. Likevel peker han på at selskapet også under finanskrisen klarte å levere gode tall.

– Blir det en langvarig økonomisk nedtur, kan det være vanskeligere med betalingsvillighet for laks som er et bra produkt. Men jeg tror SalMar klarer seg bra.

Dropper utbytte

SalMar er spent på hvordan markedet blir framover på grunn av koronakrisen.

– Det er jo selvsagt usikkerhet på hvordan prisbildet og markedstilgangen blir framover. Likevel ser vi at bare de siste ukene har ting blitt vesentlig bedre med tanke på å få en effektiv adgang til markedet.

På grunn av usikkerhet, har styret i SalMar valgt å kansellere det foreslåtte utbyttet til aksjonærene.

– Det var for å ta hensyn til den usikkerheten, kombinert med at SalMar som selskap ønsker å være i best mulig posisjon for å ta strategiske muligheter som kan dukke opp, sier Romuld.

FORVENTET: Lakseanalytiker Thomas Myrholdt, sier resultatet til SalMar var forventet. Foto: Sparebank 1 Markets

Skiller seg ut i laksemarkedet

Selv om SalMar gjør det bra, betyr det ikke at trenden er lik for andre store oppdrettsselskaper.

– Dessverre er det ikke slik, sier Myrholdt.

Verken Lerøy eller Mowi som er to store oppdrettsselskaper oppnår like gode resultater som Salmar.

Han sier prisene var gode i første kvartal, men at mange oppdrettere slet med blant annet lav kvalitet på fisken som gir lavere pris.

– Økte kostnader spiste opp mye av resultatet, sier lakseanalytikeren.