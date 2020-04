Elins reiselivsbedrift får ikke korona-hjelp: – Også små bedrifter har livets rett

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Skatteetaten har fått mer enn 1200 søknader om statlig kontantstøtte fra bedrifter som er rammet av koronakrisen.

En av dem som har søkt er reiselivsbedriften Fiskeværet Hovden i Bø i Vesterålen, som eies og drives av Elin Dahl.

Hun oppfyller ikke kravene for å få støtte og reagerer på at små, sesongbedrifter faller utenfor regelverket.

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen.

Som vurderingsgrunnlag legger Skattetaten årets tre første måneder.

Fiskeværet Hovden i Bø i Vesterålen ligger midt i smørøyet for det store skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen, og åpner sesongen først i mars.

Dermed er det ikke mye inntekter å snakke om i januar og februar.

– Jeg fikk en fullbooket helg i mars før hele Norge ble stengt ned, sier Elin Dahl.

Dermed falt inntektsgrunnlaget for mars bort.

– Jeg er ikke alene i denne situasjonen. Alle små sesongbedrifter i reiselivet som har lav omsetning i starten av året er i samme situasjon.

Begikk ulovlig handling

Foto: Ane Høyem / NRK

Elin Dahl er oppvokst i fiskeværet ut mot storhavet, og har sterk tilhørighet og engasjement for barndomsparadiset.

I 2018 åpnet hun kafe, restaurant og overnatting i fiskeværet. Det første hele bedriftsåret 2019, endte i pluss.

Siden 12. mars har det ikke vært noe aktivitet i bedriften.

Mandag denne uka ble det åpnet for å søke korona-hjelp. Da satte Dahl seg ned forå søke gjennom portalen hos Skatteetaten.

Hun fant raskt ut at hennes omsetningstall for årets første kvartal havnet på under 20 prosent, og at hun dermed ikke har krav på å søke.

På spørsmål om hun hadde over 30 prosent bortfall av inntekter svarte hun likevel «ja».

– Jeg begikk en straffbar handling. Men finansminister Jan Tore Sanner har sagt at alle levedyktige og sunne bedrifter kan søke tilskudd for å dekke deler av faste kostnader, dette for å unngå konkurs og berge arbeidsplasser.

Dahl påpeker at det hele tiden vært sagt at omsetningsfall over 30 prosent for mars måned i år sammenlignet med mars 2019 er grunnlaget for om du kommer inn under ordningen.

Venter i spenning

Det er 13 fastboende i fiskeværet Hovden, men det er likevel et aktivt og levende fiskevær. Foto: Benny Høynes

– Nå er det blitt omsetning for januar, februar og mars 2019 mot samme periode i år som legges til grunn. Da får jeg beskjed om at jeg ikke har krav på tilskudd om kontantordning.

Bedriften hennes har et omsetningsfall på 58 prosent fra mars 2019 til 2020.

– Hvor ble det av lovnaden om å berge bedrifter som ble rammet på grunn av koranakrisen, spør Dahl.

Vel vitende om at hun hadde søkt om støtte på ulovlig grunnlag ringte hun Skatteetaten for å orientere dem om hva hun hadde gjort.

Hun har også sendt brev til NHO Reiseliv, ordfører Sture Pedersen i hjemkommunen og næringskomiteen på Stortinget.

Nå er hun spent på behandlingen av søknaden.

– Jeg skulle ønsket å slippe kampen à la David mot Goliat, men den tar jeg gjerne for mitt og andre sitt livsverk, sier hun til NRK.

Med et positivt driftsresultat i 2019 og en bedrift i vekst mener hun at bedriften har livets rett.

– Er det slik at kontantordningen bare skal gagne store bedrifter som fint tåler et fratrekk på 10.000 kroner i egenandel på faste kostnader. For mindre og unike reiselivsbedrifter som utgjør mangfoldet i reiselivsopplevelsen kan egenandelen bety vinn eller forsvinn, sier Dahl.

Departementet ser på ordningen

Hovden har ei lang og tradisjonsrik historie som et aktivt fiskevær i Vesterålen. Foto: Jan-Helge Andersen

NRK har vært i kontakt med både Skattetaten og Finansdepartementet i dag.

På en pressekonferanse 17. april sa finansminister Jan Tore Sanner at slik ordningen er nå, treffer den ikke sesongbedrifter så godt.

For å regnes som sesongmessig virksomhet må aktiviteten i foretaket være konsentrert rundt enten vintersesongen eller sommersesongen.

Regjeringen jobber derfor videre med en egen beregningsmodell for disse.

Skatteetaten opplyser at det på et senere tidspunkt vil åpnes opp for at en større andel av de uunngåelige faste kostnadene kan tilordnes måneden det søkes støtte for.

De nærmere kriteriene for dette er ikke avklart.

Satser på loppis og crowdfunding

Til sommeren har Elin Dahl store planer om å starte såkalt glamping – glamorøs camping.

I fjor kjøpte hun fire luksustelt som skal innredes med senger, dyner, gulvteppe, lykter, elektrisitet og varmeovn.

Prislappen vil komme på 80.000 kroner. Det skulle dekkes av omsetningen denne våren.

For å unngå å ta opp lån satser hun på crowdfunding (pengeinnsamling fra folk som ønsker å støtte henne) og loppemarked. Hun har også fått inn en del penger på å be folk om å spandere en kaffekopp.

– Man må jo bare være kreative i denne tiden. Dette er livsverket mitt, sier hun.