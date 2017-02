Rosenborg møter kanskje Barcelona

Sivert Solli ble matchvinner etter å ha scoret kampens eneste mål hjemme mot sveitsiske Basel – et knallhardt skudd fra rundt 18 meter som limte seg i vinkelen.

Scoringen kom 14 minutter før fulltid, etter en jevn og til dels meget fysisk tøff match i Trondheim-kulda.

– Å se den gå i mål var helt sykt. Jeg bare klinket til og kjente at jeg traff godt, sa Solli til NRK rett etter kampslutt.

– Det er alltid artig å score mål, men det er ekstra artig på dager som dette og når det skjer helt på tampen, sa han.

Seieren mot Basel gjør at Rosenborg er klare for åttendedelsfinalen i ungdomslagenes Champions League-turnering. Der møter trønderne kanskje Barcelona. Atlético Madrid og Monaco er andre storlag som er klare for neste runde.

Trekningen skjer førstkommende fredag.

– Helt nydelig

RBK-kaptein Erlend Dahl Reitan var strålende fornøyd etter onsdagens sliteseier.

– Det ble akkurat det kampbildet vi ønsket oss på forhånd. Det ble taklinger, dytting og mye innsats. Helt fantastisk, sa han.

– Jeg var helt sikker på at vi kommer til å score til slutt, sa Reitan.

Åttendedelsfinalene spilles 21. og 22. februar.