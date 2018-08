Regnet er ren lykke for laksefiskerne

BITEVILLIG: Tørken gjorde at Mats Leverås ble snytt for flere dager med fiske i Verdalselva denne sommeren. Straks elva ble åpnet for fiske mandag var han på plass med fluestanga – og han merket raskt at laksen var bitevillig. Etter en time landet han en laks på sju kilo.

Foto: Magnhild Øwre / NRK