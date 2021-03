Eirik Sande er akkurat ferdig med fem års lektorutdanning ved NTNU i Trondheim. Han har valgt å spesialisere seg i samfunnsfag. Et fag han virkelig brenner for.

– Jeg mener faget er viktig for alle, og at det burde vært mer av det. Elevene trenger å vite hvordan samfunnet vårt er bygd opp. Dette er grunnsteinen i demokratiet, sier han til NRK.

Like før påsken kom sjokkbeskjeden: Regjeringen ønsker ikke lenger samfunnsfag som et obligatorisk fellesfag i den videregående opplæringen.

– Alle skal fortsatt ha matematikk, norsk og engelsk, men vi ønsker at elevene skal ha færre fag, for å gi rom for fordypning. Det sa kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fredag.

Som følge av dette er mange tusen nyutdannede lektorer nå i villrede med tanke på framtiden.

Eirik Sande er en av dem.

Føler seg sviktet av utdanningspartiet Venstre

Norsk Lektorlag sier regjeringens endringer kommer overraskende.

Rita Helgesen er politisk leder, og hun skjønner at det er mange frustrerte studenter rundt omkring.

STØTTER IKKE FORSLAGET: Politisk leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, sier hun forstår fortvilelsen blant de mange nyutdannede. Foto: Norsk Lektorlag

– Det er jo fortvilende for dem som har brukt fem år på en slik utdanning. De risikerer jo nå å bli arbeidsløse fordi elevene selv kan velge om de ønsker disse fagene, og da tror jeg en del fag vil komme dårlig ut.

Eirik Sande sier han har fått mange tilbakemeldinger fra folk i samme situasjon som han selv.

– Flere jeg har snakket med er forvirra, opprørt og føler seg på en måte forrådt. Man føler at regjeringen svikter.

Krever en avklaring

I den nye reformen har regjeringen definert en kjerne med norsk, matematikk og engelsk som fag de mener må bli med videre. I tillegg foreslår de også et nytt fag om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte.

Torstein Tvedt Solberg er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og han mener regjeringen går feil veg.

– Tiden vi lever i, viser at disse fagene har blitt enda viktigere. Så jeg er overrasket over hva slags kunnskapssyn regjeringen legger til grunn for sitt forslag.

Han forstår Sandes frustrasjon, og sier regjeringen må komme med en forklaring på hva dette forslaget faktisk vil innebære.

– Skal ta vare på nye lærerkrefter

I en e-post til NRK skriver Kunnskapsdepartementet at man vil invitere fagfolk til å være med å utrede fremtidas videregående skole.

– Evnen til kritisk tenkning og dybdeforståelse, er en viktig ballast å ha med seg videre i livet. Det tror vi blir lettere å få til hvis elevene får konsentrere seg om færre fag og dykke dypere ned i dem. I dag bruker de 70 prosent av tiden sin på fellesfagene. Men det er ikke avgjort hvilke fag som blir stående igjen som fellesfag, sier kunnskapsministeren til NRK.

Og Guri Melby lover at regjeringen vil ta godt vare på de nyutdannede lærerkreftene.

– Regjeringen vil legge til rette for kompetanseheving for lærere. Reformen skal ikke gjøre sånn at verken lærere eller fag blir «til overs».