Etter at regjeringen innførte nye smitteverntiltak, har næringsministeren vært i flere krisemøter med partene i arbeidslivet.

Mange bedriftseiere har fryktet at de blir nødt til å permittere sine ansatte. Etter mye press fra LO, NHO og Virke har regjeringen nå valgt å innfri ønsket om lønnsstøtte, som innebærer at staten betaler bedrifter for å holde folk i jobb.

For Johannes Nermo, som driver det familieeide hotellet Nermo i Gudbrandsdalen, var det aldri aktuelt å permittere de ansatte rett før jul.

Men han kjenner likevel konsekvensene av smitteverntiltakene. Rundt 25 ansatte var klare for å ta imot gjester gjennom julebordsesongen. Nå er hotellet tomt.

– Jeg får heller permittere meg selv først. Jeg er så heldig at jeg klarer meg. Men må jeg så får jeg låne penger, for det å permittere nå, og sette mine folk som jeg er så glad i ut i en usikker framtid, det skjer ikke, sier Nermo.

Hotellet har vært i drift siden 1877, og har vært gjennom to verdenskriger og flere epidemier og pandemier tidligere. Foto: Eilin Spolèn Juva / NRK

Samtidig går han en usikker framtid i møte. Jul og vinteren er høysesong for hotellet, og han vet ennå ikke om han kan fylle rommene og restauranten i romjula.

Denne gangen vil omsetningstapet fram mot jul bli på rundt en million kroner, forteller Nermo.

– Det får jo store økonomiske konsekvenser. Vi har full bemanning og ingen inntekt, så det er klart at det sliter. Men vi må bare stå i det. Vi har ikke noe valg.

Etter dagens nyhet om at regjeringen nå innfrir lønnsstøtte til bedriftene, ser hotelleieren litt lysere på situasjonen.

– Nå skal de få ros. Så får vi se om de klarer å gjennomføre. Det er en ting å si det, men nå må de faktisk levere, for det er nok ikke bare jeg som kommer til å følge med, sier han.

Her skulle det vært fullt av gjester fram mot jul. Nå står alt tomt. Foto: Eilin Spolèn Juva / NRK

Bekrefter ny ordning

Regjeringen har så langt valgt å ikke innføre en lønnsstøtteordning for bedriftene. I dag snudde de.

– Vi har i dialog med partene sett at det har vært behov for flere tiltak, sa Vestre etter møtet med LO, NHO og Virke.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier arbeidet med den nye ordningen begynner i dag, og vil være på plass så snart som mulig.

Han sier LO, NHO, Virke og regjeringen har et felles mål:

– Å finne en modell som er avgrensa, som er innramma, men som også er trygg og forutsigbar. Derfor må vi bruke den tiden som trengs, men også ha det kjapt på plass, sier han.

Etter et møte med LO, NHO og Virke valgte næringsminister Jan Christian Vestre å innfri ønsket om lønnsstøtte. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier vi uansett trolig må forberede oss på at flere blir permitterte.

– Nå har statsråden invitert til møte klokka 14, så skal ekspertene våre sette seg ned sammen. Det er viktig å få på plass ordningen raskt, men forsvarlig raskt, sier Almlid.

Også direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, er glad for at regjeringen har snudd.

– Det er mange virksomheter som nå er nødt til å avgjøre hva de skal gjøre fremover i en svært usikker situasjon. Det er avgjørende at vi får både lønnsstøtte og en treffsikker nasjonal kompensasjonsordning på plass så raskt som mulig.

Finansministeren, næringsministeren, LO, NHO og Virke møter pressen etter møtet. Du trenger javascript for å se video.

– For dårlig

Rødts Mímir Kristjánsson mener ordningen kommer på overtid.

– Vi er glade for at regjeringen nå kommer diltende etter i denne saken. Men somlingen kan koste folk dyrt. Nå har bedriftene allerede begynt å sende ut permitteringsvarsler, fordi de ikke har fått de nødvendige garantiene fra regjeringen om at det vil lønne seg å holde folk i jobb. Det er rett og slett for dårlig.

Venstre mener ordningen må være på plass i god tid før jul.

– Det viktige nå er at lønnsstøtteordninga kommer lynraskt på plass, slik at de ansatte og bedriftene går en trygg jul i møte, sier næringspolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo.

SV-leder Audun Lysbakken har tatt til orde for å heller innføre lønnsstøtteordning enn den kompensasjonsordningen som Høyre-regjeringen opererte med. Han er glad regjeringen har lyttet til LO og SV.

– Løsningen må forhandles ferdig med SV i Stortinget, og vi vil jobbe for at krisepakkene blir sosialt rettferdige og maksimalt effektive mot arbeidsløshet og permitteringer, sier Lysbakken.