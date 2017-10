På spørsmål fra russiske journalister om hvem han fryktet mest av spillerne på Zenit, ville RBK-treneren ikke svare og leverte lite tilbake. Han kom ikke opp med noen enkeltspillere, enda spørsmålet ble gjentatt. Han svarte i stedet at Rosenborg har forberedt seg og at de vet at de møter et svært godt lag.

Venter forsvarskamp

Kåre Ingebrigtsen la ikke skjul på at han venter en forsvarskamp.

– Vi må ta våre hensyn. Hvis vi angriper som vi gjør i eliteserien, tror jeg Zenit blir veldig fornøyd, sa han.

RBKs trener slo fast at Zenit spiller annerledes enn Real Sociedad, som ble flere nummer for store for Rosenborg tidligere i høst.

– Zenit er farlig når de får ballen og da går det fort. De er samtidig ikke så ballbesittende som det spanske laget.

Kommenterte jubileum

Russiske journalister hadde fått med seg at Rosenborg feirer 100-årsjubileum i år, og ville vite hvilken kamp som kommer til å bli stående som den beste i jubileumsåret. Det fikk Rosenborg-treneren til å lette litt på den alvorlige imagen og svare:

– Kanskje den mot Zenit. Før han gikk over til å liste opp de lagene Rosenborg har slått gjennom tidene i Europa og nevnte Real Madrid, Dortmund og Juventus, for deretter å betone seieren mot Ajax som den viktigste så langt i år, og han minte om at Ajax var finalelag i Europaligaen så seint som i mai i år.

Kåre Ingebrigtsen minte russiske journalister om at RBK slo Ajax, forrige års Europaliga-finalist i høst. Foto: NRK

Kan ikke ligge bak og vente i nitti minutter

RBKs trener innrømte at Rosenborg hadde strøket på forsvarsspillet i San Sebastian mot Real Sociedad. Og la til:

– Vi får ta opp eksamen i morgen. Vi får testa våre defensive ferdigheter i morgen. Så la han til:

– Vi kan ikke forsvare oss i nitti minutter.

Om den russiske motstanderen var han nokså klar:

– Zenit kan vinne Europaligaen. Zenit borte er en enorm utfordring.