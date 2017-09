Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi må være på maks av det vi har når vi møter de lagene her. Det er vi ikke i dag og da er de bedre enn oss. Så enkelt kan det sies, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter kampen.

Kampen var i realiteten avgjort etter den første omgangen og allerede etter åtte minutter måtte André Hansen plukke dagens første ball ut av nettet. Da hadde RBKs sisteskanse akkurat gitt en retur som Diego Llorente enkelt satt i mål.

Bare to minutter senere var Real Sociedad frempå igjen. For en gangs skyld var trønderne på en sjelden visitt på baskernes banehalvdel, men tapte ballen. Da startet en super-kontring som David Zurutuza fikk æren av å avslutte.

– Det var en dårlig start. Etter tolv minutter var det mer eller mindre slutt, sier RBK-kaptein, Mike Jensen, til NRK etter kampen.

Høye skuldre

For det var et rent mareritt av en førsteomgang som aldri tok slutt for RBK. De for anledningen, svartkledde, lå tidvis og forsvarte seg helt ned på egen sekstenmeter uten å klare å få fatt i ballen fra ballsikre spanjoler.

– Jeg er overrasket over at vi var så mange med høye skuldre. Det var mange som virket preget og vi senket ikke skuldrene før kampen var bortimot avgjort, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter kampen.

Kaptein Mike Jensen er enig med sjefen.

– I dag var vi for nervøse, for redd og altfor stresset med ballen. Jeg tror det ikke er fordi vi ikke kan. Det er noen andre faktorer som spiller inn i dag, mener dansken.

Like før pause ble en blytung omgang avsluttet med at en ulykkelig Jørgen Skjelvik løp ballen i eget nett. 3–0 og et tilnærmet umulig utgangspunkt før andreomgangen for Kåre Ingebrigtsens menn var et faktum.

Mer med etter pause

Rosenborg kom mer inn i kampen etter pause da Real Sociedad slapp av noe på gasspedalen.

– Vi kom mer inn i kampen i andreomgangen, men da var det jo mer eller mindre avgjort, sier en skuffet Ingebrigtsen.

Det var likevel spanjolene som fikk æren av å pynte ytterligere på resultatet. På en av mange hjørnespark fikk midtstopper Diego Llorente gå alene opp i Rosenborg-felte og enkelt sette inn hans andre mål i kampen.

Samuel Adegbenro var noen minutter senere nære på å kunne gjøre resultatet noe hyggeligere for trønderne da han burde ha ekspedert et Helland-innlegg i mål.

Et lite lyspunkt for trønderne er at Vardar ble filleristet av Zenit på hjemmebane og tapte 0–5. Dermed ligger RBK foran makedonerne på tabellen med mindre dårlig målforskjell.