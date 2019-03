Ranheim-kamp under lupen for kampfiksing

Det var Bergensavisen som i forrige uke avslørte at det ble spilt store summer på Jerv-seier like før sørlendingene scoret i det 89. minutt. Måten Ventspils framsto på i sluttfasen, bidro til å styrke mistanken om at kampen var fikset.

Mandag bekrefter Norges Fotballforbund til TV 2 at også Ranheims møte med det latviske laget skal granskes. Begge kampene ble spilt i spanske Marbella.

– Vi er kjent med de påstandene og sjekker opp disse på lik linje med andre mistanker. UEFA er også på ballen, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til kanalen.

Han understreker at det ikke er noen grunn til å tro at Ranheim er involvert i mulig kampfiksing. Treningskampen, som trønderne tapte 1-3, ble spilt 25. februar.

Ranheim-leder Frank Lidahl fulgte oppgjøret via nett-TV. Han sier til TV 2 at han reagerte over kampforløpet, men presiserer at han ikke vet hva som er sannheten.

– Jeg tar et sterkt forbehold om at jeg ikke sitter på fakta i saken. Men bare det å havne i en samtale som denne, og at det muligens har vært sånn, det frambringer en kvalme hos meg, sier Lidahl.

Etter kampen mot Ventspils beskrev Ranheim-trener Svein Maalen den som «fryktelig rar». Han mente spillerne hans fikk «veldig mange sjanser» og «enorme rom».

– Vi møter en veldig annerledes motstander enn vi er vant til. Vi har klart flere målsjanser enn dem, men de scorer vel på tre av de fire-fem de har, sa Maalen i et videointervjuet lagt ut på klubbens nettsted.