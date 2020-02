De siktede etter Ranheim-dødsfallet er tidligere dømt for seksual- og narkotikalovbrudd

NRK har tilgang på flere dommer mot de to mennene som nå er siktet etter at en 19 år gammel mann ble funnet død på Ranheim.

Mennene sitter nå i varetektsfengsel, i full isolasjon. De er siktet for å ha forlatt 19-åringen i hjelpeløs tilstand og for å ha voldtatt ham.

Overgrep mot 15-åring og prostitusjon

Den 60 år gamle mannen ble for elleve år siden dømt til seks måneders fengsel for seksuell omgang med ei jente på 15 år. I dommen fra Frostating lagmannsrett heter det at

«NN under påskudd av å skulle hjelpe fornærmede med de problemer hun allerede hadde, misbrukte hennes tillit og den avhengighet hun hadde fått til ham, til å foreta overgrep. Han utnyttet hennes sårbarhet».

I 2014 måtte 60-åringen sone i fengsel for å ha skaffet seksuell omgang med en kvinne ved å utnytte at hun hadde alvorlige psykiske problemer.

Han ble dømt også for å ha fått henne til å prostituere seg, ved å lage en profil for henne i et sosialt nettverk.

Frostating lagmannsrett fant det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen hadde misbrukt kvinnens sårbare situasjon, og dømte ham til fengsel i fire år og åtte måneder for forholdene.

En rekke narkodommer

55-åringen som er siktet etter Ranheim-dødsfallet har en rekke dommer på seg de siste 30 årene.

Han har blant annet sonet i fengsel for vinningskriminalitet og oppbevaring og innførsel av narkotika.

Hans lengste fengselsstraff er fra 2001. Da sonet han to år og seks måneder for narkotikaforbrytelser.

Den siste dommen hans er fra 2016. Han ble dømt til ett år og sju måneders fengsel for oppbevaring av narkotika og å kjøre uten gyldig førerkort.

Ber om å bli løslatt fra varetektsfengsel

Mennene mener de ikke har noe å gjøre med Ranheim-dødsfallet. De nekter straffskyld for det de er siktet for.

Nå er de begge varetektsfengslet i én uke, i full isolasjon med brev,- besøks- og medieforbud.

55-åringen anket varetektsfengslingen så fort den ble forkynt.

Forsvareren hans, Christian Wiig, sendte ankebegrunnelse til Frostating lagmannsrett fredag formiddag. De ber om løslatelse.

Politiet har sendt en motanke.