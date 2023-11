Mandag landet et Norwegian-fly med 114 norske borgere og personer med nær tilknytning til Norge på Gardermoen.

På flyet kunne kanskje Raid Almasri (38) ha vært. Han kom til Norge i 2007 og bor i Trondheim.

Nå befinner han seg i Khan Younis på den sørlige delen av Gazastripen sammen med sin kone som er gravid, og sine to jentebarn på to og tre år.

NRK har kontakt med ham via Messenger.

– Akkurat nå er jeg i kontakt med UD og de har tilbudt meg bistand til å reise vekk fra Gaza. Det som er problemet er at de gir ikke bistand til min familie, skriver Almasri.

RA Raid Almasri: Jeg har skrevet til dem flere ganger at det gjør meg ikke menneskelig å dra uten dem. At jeg heller vil dø med dem i Gaza, enn å dra uten dem. Likevel skriver de at de ikke kan gjøre noe med det.

Giftet seg i 2018

Almasri forteller at det var tilbake i 2018 at han giftet seg med kona i Gaza.

Forholdene den gangen gjorde at de ikke fikk informert Norge om at de to hadde giftet seg, beskriver han.

Siden har de fått to barn, og Almasri har vært fram og tilbake til Gaza for å fikse dokumenter og pass for å søke om familieinnvandring til Norge.

– Da jeg reiste til Gaza for å fikse akkurat dette, brøt krigen ut.

RA Raid Almasri: Det som skjer i Gaza er urealistisk. Barn med eksploderte hoder, mennesker som ligger i bakken og familier som sørger.

Han kontaktet UD, og beskriver at det ble komplisert fordi de ikke tidligere hadde fått informasjonen om familien hans.

Verken kona eller barna har visum, norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Kona har ugyldig palestinsk pass, mens døtrene har palestinsk fødselsattest.

Dette registreringskortet fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) har Almasri sendt NRK. Foto: Privat

På Utenriksdepartementet sine nettsider står det at utenlandske borgere må ha oppholdstillatelse eller gyldig visum for å kunne reise til Norge. Dette gjelder fremdeles, selv om sikkerhetssituasjonen er endret.

«Personene som norske myndigheter har bistått med å komme ut av Gaza og som vi har tilbudt assistert utreise hjem til Norge, er i all hovedsak norske statsborgere og personer med oppholdstillatelse i Norge. I tillegg omfatter de noen foreldre som reiser med mindreårige barn som er norske borgere, samt mindreårig barn av norsk borger som reiser sammen med søsken som er norsk borger. Dette skjer i tråd med den instruksen Justisdepartementet har gitt i forbindelse med assistert utreise fra Gaza».

Det skriver Helene Sandbu Ryeng, underdirektør i Utenriksdepartementet i en e-post til NRK.

Hun påpeker at hun ikke kan kommentere enkeltsaker.

Les mer av svaret fra UD her: Ekspander/minimer faktaboks «Det er enkelte av de norske borgerne i Gaza som ennå ikke har fått tillatelse til å krysse grensa. Det kan være forskjellige grunner til at noen personer vi har på vår liste foreløpig ikke har fått denne tillatelsen. Hvem som kan reise ut fra Gaza og hvem som kommer over grensa, er det flere aktører som har innflytelse over. Vi er i løpende kontakt med israelske og egyptiske myndigheter, palestinske selvstyremyndigheter og de som faktisk styrer i Gaza for å bidra til at norske borgere som ønsker det, får komme ut».

Mener myndighetene må strekke seg lenger

– Norske myndigheter blir veldig formalistiske om de mener at vilkår for familiegjenforening ikke er oppfylt, i en situasjon hvor de sier at de skal gjøre alt de kan for at norske borgere skal komme seg i trygghet.

Det sier leder i Palestinakomiteen, Line Khateeb.

Line Khateeb er leder av Palestinakomiteen. Foto: Alf Simensen / NRK

Hun påpeker at ingen palestinere i Gaza får dokumenter uten at okkupasjonsmyndighetene godkjenner det, og at mange ikke har papirer fordi at de aldri har blitt registrert og godkjent.

– Jeg vet ikke hvorfor hun ikke har klart å få tak i ID-dokumenter, men det kan være årsaker som de ikke rår over.

Khateeb håper norske myndigheter kan ta mer hensyn og strekke seg lenger for å bistå i det som er en svært vanskelig situasjon.

– Jeg skjønner at han ikke vil reise fra dem, det hadde ikke jeg gjort heller.