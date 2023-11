Qatar: Nærmer seg en våpenhvile

Måtte forlata for tidleg fødde tvillingar på Al Shifa, nå er dei i tryggleik

28 for tidleg fødde babyar har kome til Egypt etter at dei blei evakuerte frå Al Shifa-sjukehuset. – Takk Gud for at dei har klart å evakuera dei, seier Ismail Yasin, far til tvillingar.