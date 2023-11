Det var sundag formiddag at den kompliserte redningsoperasjonen starta. Då blei dei bitte små borna pakka godt inn og plasserte i ambulansar.

Al Shifa-sjukehuset, som er det største sjukehuset på Gazastripa, er nå omringa av israelske soldatar og manglar det meste.

Kuvøsane som mange av dei for tidleg fødde babyane er avhengige av, har dei siste dagane vore kopla frå på grunn av straummangel.

Åtte babyar har allereie døydd. Legane frykta det stod om timar eller dagar for dei som framleis levde.

Saman tok FN og hjelpeorganisasjonar avgjerda om å prøva å redda dei 31 babyane.

Fyrst ved å transportera dei til sjukehus sør på Gazastripa og deretter over til Egypt, der styresmaktene sa seg villige til å hjelpa.

Operasjonen blei skildra som ekstremt farleg. Babyane vart følgde av tre legar og to sjukepleiarar på den farefulle vegen sørover.

I går kveld og natt vart følget tatt hand om av legar ved sjukehus sør på Gazastripa.

Fekk varme og mat

Ifølge legane er tilstanden til babyane frå middels til alvorleg.

– Felles for alle var at dei hadde lågt blodsukker, akutt låg temperatur, låg blodprosent, og at dei er underernærte. Situasjonen var dårleg, fortel Mohammad Salama, som er leiar for nyføddintensivavdelinga ved Al Emirati-sjukehuset.

Det ligg ikkje langt unna grenseovergangen mellom Gazastripa og Egypt, og blir drive av emiratiske Raude Halvmåne.

Ved sjukehuset fekk dei 31 babyane varmebehandling, væsketilførsel og mjølk.

– Vi prøvde å stabilisera dei, seier Salama til journalistar som NRK samarbeider med inne i Gaza.

Han roser kollegaane ved Al Shifa-sjukehuset, som trass mangel på straum, medisinar og fungerande medisinsk utstyr klarte å redda 31 av 39 babyar.

– Dei har gjort ein ubeskriveleg innsats for å halda dei i live, seier Mohammad Salama.

Legen Mohammad Salama var ein av dei som tok imot babyane då dei kom til sjukehuset sør på Gazastripa.

Måtte flykta frå nyfødde tvillingar

Ismail Yasin er far til to av kuvøse-babyane. To bitte små tvillingjenter.

– Borna blei fødd 11. oktober 2023, få dagar etter at krigen braut ut, fortel han.

Saman med kona flykta han til Sør-Gaza. Babyane vart igjen på Al Shifa-sjukehuset.

Den siste tida har foreldra ikkje visst korleis det gjekk med borna. Særleg vanskeleg vart det då den israelske hæren tok seg inn på sjukehuset.

– Vi var veldig bekymra. Vi hadde ingen kontakt. Vi kunne ikkje dra til Al Shifa for å sjå korleis dei hadde det. Fyrst i går klarte vi å få sjekka tilstanden deira.

– Takk Gud for at dei har klart å evakuera dei, seier faren.

Nå er han letta over at hans eigne døtrer og dei andre babyane skal få vidare hjelp i Egypt.

Minst 28 babyar har blitt frakta over grensa til Egypt. Foto: JEBRIL ABU KAMIL / NRK

Trilla over grensa

For måndag føremiddag blei babyane pakka inn nok ein gong og frakta i ambulansar til grenseovergangen.

Babyane blei lagte i mobile kuvøsar, trilla over ein stor parkeringsplass, før dei blei tatte inn i egyptiske ambulansar og frakta til El Arish-sjukehuset, 45 km unna vest for Gazastripa.

Det er 28 av babyane som har blitt tatt med til Egypt.

Ifølge sjefen for Verdas helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, skal tre av borna få vidare behandling ved Al Emirati, medan 12 av dei som blei tatte med over grensa allereie er flydd til sjukehus i den egyptiske hovudstaden, Kairo.

Operasjonen blei skildra som ekstremt farleg. Foto: Jebril Abu Kamil / NRK

Alle foreldra er ikkje kjende

Ahmad Al-Chaer, som er lege ved Al Emirati saman med Mohammad Salama, fortel at dei kjenner identiteten til alle borna utanom eitt.

– Vi har teke imot eitt born frå Al Shifa-sjukehuset som vi ikkje veit kven er. Det er ein gut som er skada etter at huset hans blei bomba. Vi veit ikkje om familien hans er i live eller ikkje, seier Al-Chaer.

Gjennom medium har dei prøvd å varsla familiane om at dei for tidleg fødde babyane blei evakuerte frå Al Shifa-sjukehuset og får behandling ved andre sjukehus, i håp om at dei skal overleva.

Verdas helseorganisasjon har kalla Al Shifa-sjukehuset ei «dødssone», då det ikkje er nok vatn, mat, elektrisitet eller medisinsk utstyr til å halda sjukehuset i drift.

Israel hevdar dei har funne ein 55 meter lang tunnel under sjukehuset som skal tilhøyra Hamas. Det avviser sjukehusleiinga, helsedepartementet og Hamas sjølv.

I ein tidlegare versjon av denne saka blei eit bilde av Ismail Yasin forveksla med ein annan person. Dette er nå retta.