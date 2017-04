Psykologer: Terrorinformasjon kan skape frykt

– Forteller du noen at noe kan skje, som de verken har kontroll på eller kan gjøre noe med, så skaper det bare mer bekymring når de ikke har mulighet til å planlegge hva de skal gjøre, sier den erfarne psykologen ved Senter for krisepsykologi til Dagsavisen.

– Jeg skjønner at myndighetene er nødt til å informere. Samtidig er det med på å drive en bekymringsspiral i befolkningen, sier han og etterlyser mer informasjon om hvordan folk skal forholde seg til meldingene.

Også psykolog Jan-Ole Hesselberg mener informasjonen fra myndighetene kan bidra til unødig frykt hos noen.

– Det er forskjell på hvordan folk håndterer dette, men det er aldri udelt positivt å gå ut med slike meldinger, sier han.

Ment for andre myndigheter

Ifølge seniorrådgiver Martin Berntsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er trusselvurderingen først og fremst ment for andre myndigheter, og mener det ikke er grunn for mannen i gata til å kikke seg over skulderen.

– Skal jeg komme med et råd, vil det være: En skal ikke være så bekymret, man kan ikke gjøre så mye med informasjonen selv.