Påtalemyndigheten mener 27-åringen som nå er dømt, stjal hentelapper fra Otterviks postkasse og deretter lurte betjeningen i Post i butikk til å levere ut pakkene, skriver Adresseavisen.

– Det var ikke noe artig å hente gavene ferdig utpakket hos politiet etter jul, og det er nok bare halvparten av pakkene som har kommet til rette, sier Ottervik om tyveriet.

Ni bedrageri

Dommen omfatter ni bedragerier, inkludert misbruk av andre personers betalingskort, med et utbytte på over 100.000 kroner. I tillegg dømmes den 27 år gamle mannen blant annet for seks tyverier og for kjøring i påvirket tilstand.

Tiltalen var på 28 punkter, og han ble dømt på 27 av dem. Han frifinnes for en voldshendelse.

27-åringen forklarte i retten at han trodde hentelappene tilhørte en kamerat. Det trodde ikke tingretten på. De viser i dommen til at navnet til ordføreren var skrevet på pakkelappen.

Gaver fra familien

Gavene som ble hentet av tyven var fra søsteren og broren til ordfører Rita Ottervik. Søsteren ringte for å sjekke om Ottervik hadde hentet ut pakkene, noe hun ikke hadde gjort. Da sjekket søsteren sporingen på pakken og så at de var hentet for en time siden.

– Det var ekstra leit at en del av gavene var ment til barna som hadde forventinger til jul, sier Ottervik til Adresseavisen.

Dommen ble på ett år og to måneders fengsel, hvorav seks måneder ble gjort betinget. Han ble også fradømt retten til å kjøre motorvogn.