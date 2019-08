Mannen ble tatt av tollere ved Vauldalen tollsted i Røros, mandag 6. mai rundt kl. 05.20. Den polske lastebilen han kjørte hadde falske norske skilt, og var lastet med 15.444 liter øl.

Dette er det største beslaget av alkohol som tollvesenet har gjort i Norge i år. Tollen som skulle ha blitt betalt for så mye øl, er i overkant av 900.000 kroner.

Den polske mannen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i ett år og fire måneder. Han ble også fratatt retten til å kjøre bil i Norge for alltid.

– Dommen sender et signal om at det er et strengt straffenivå for organiserte kriminelle som smugler inn til Norge. Forhåpentligvis kan dette ha en forebyggende effekt, sier politifullmektig ved Trøndelag politidistrikt og aktor, Trygve Angen, til NRK.

Retten kan ikke se at dom på tap av føreretten for alltid vil være et uforholdsmessig inngrep sett i lys av sakens alvor, står det i dommen.

MÅ I FENGSEL: Den polske mannen er fradømt retten til å kjøre bil i Norge i all fremtid. Han er i tillegg dømt til ett år og fire måneders fengsel for smugling av øl. Foto: Tolletaten

Organisert kriminalitet

Før grensen mellom Norge og Sverige hadde mannen byttet fra bilens polske skilt, til norske skilt som tidligere var meldt stjålet.

I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett står det at dette uten tvil ble gjort for at lastebilen skulle fremstå som norsk.

Mannen er blant annet dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 79, som omhandler organisert kriminalitet.

Politiet mener smuglingen er utført av et profesjonelt kriminelt nettverk med røtter i Polen. Tollvesenet har store utfordringer med denne typen aktivitet.

– Når vi klarer å ta organiserte kriminelle på denne måten, bidrar det til at den illegale omsetningen av varer synker og at varehandelen flyttes tilbake til legitime næringsaktører som betaler skatt og avgift i Norge. Det er vi alle tjent med, sier Angen.

FALSKE SKILT: Mannen hadde byttet skilt på lastebilen. Han hadde satt på falske norske skilt før han passerte grensen fra Sverige. Foto: Tolletaten

Sa han ikke sjekket lasten

I retten hevdet den tiltalte mannen at han ikke visste hva han fraktet, men har i avhør erkjent uaktsom smugling.

– Jeg fant denne jobben gjennom en annonse. Da jeg skulle dra måtte jeg skynde meg for å nå ferja. Så jeg sjekket ikke lasten. Jeg har nå kjent på konsekvensen. Hadde jeg visst hvilken last som var om bord hadde jeg aldri tatt oppdraget, forklarte mannen i retten.

I dommen står det at tiltalte forklarte at han fikk beskjed om at det var lastebilen var lastet med byggevarer – noe som stemte med opplysningene på fraktedokumentene.

Tiltalte forklarte at han ble sjokkert da han sammen med tollbetjentene ble klar over hva som var i lastebilen.

32-åringen fortalte at han fulgte en forhåndsprogrammert GPS, og at han ikke visste hvor han skulle. Han skal angivelig ha fått beskjed av sin arbeidsgiver, som han ikke husker navnet på, om å kjøre til Norge istedet.

Lastebilsjåføren forklarte også at han ikke hadde rørt GPS-en.

Mener dommen er streng

Retten trodde ikke på tiltaltes forklaring. De mener tiltalte må ha visst at han skulle kjøre til Norge.

Forsvarer for mannen, Arve Røli, forteller at hans klient vurderer en eventuell anke.

– Han har tatt betenkningstid. Jeg synes dommer er streng ut ifra hva tiltalte har forklart, sier Røli til NRK.