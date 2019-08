Tiltalt for smugling av 15.000 liter øl – årets største tollbeslag av alkohol

Det kom frem under rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett i dag, der en polsk sjåfør (32) står tiltalt for smugling og dokumentfalsk.

Mannen ble tatt av tollere ved Vauldalen tollsted i Røros, mandag 6. mai rundt kl. 05.20. Den polske lastebilen han kjørte hadde falske norske skilt, og var lastet med 15.444 liter øl.

Dette er det største beslaget av alkohol som tollvesenet har gjort i Norge i år.

– Det er veldig stort omfang og en avgiftsunndragelse på nesten 1 million kroner. Tollvesenet har store utfordringer med denne typen aktivitet, som vi i politiet mener er utført av et profesjonelt kriminelt nettverk med røtter i Polen, sier politifullmektig ved Trøndelag politidistrikt og aktor, Trygve Angen.

STORE VERDIER: – Omsetningsverdien på 18 paller med øl er vanskelig å fastslå, men det er ingen tvil om at det er store verdier, sier aktor Trygve Angen. Foto: Tolletaten

– Sjekket ikke lasten

Den tiltalte hevder han ikke visste hva han fraktet, men han har i avhør erkjent uaktsom smugling.

– Jeg fant denne jobben gjennom en annonse. Da jeg skulle dra måtte jeg skynde meg for å nå ferja. Så jeg sjekket ikke lasten. Jeg har nå kjent på konsekvensen. Hadde jeg visst hvilken last som var ombord hadde jeg aldri tatt oppdraget, forklarte mannen i retten.

Mannens forsvarer, Arve Røli, sier at den tiltalte innrømmer delvis straffskyld.

– Tiltalte har erkjent at han har forfalsket et nummerskilt på en lastebil han har vært fører av. Han har delvis erkjent straffskyld for å ha smuglet varer inn til Norge, sier Røli til NRK.

Mener mannen er del av en smuglerliga

Politiet anser smuglingen for grov, særlig med tanke på det store omfanget. De mener varene var bestemt for omsetning og at 32-åringen er del av en polsk smuglerliga.

– Det er vanskelig å avsløre dem. De bruker metoder som gjør at de sjelden blir tatt. De bytter sjåfører, har falske skilter og kjører der de vet det er minst mulighet for å bli tatt, sier aktor Angen til NRK.

– Tollvesenet opplever dette som et reelt problem. Det er viktig at vi får strenge straffer, så det får en avskrekkende effekt, mener aktor.

MÅ TAS PÅ ALVOR: – Det undergraver folk som driver skikkelig, så det er viktig å ta slike saker på alvor, mener aktor Trygve Angen. Foto: Roger Myren / NRK

– Mye penger til kriminelle

– At det har en stor omsetningsverdi er det ikke tvil om. Det var 18 paller med øl. Det er mye penger som kriminelle får tak i, som legitime norske forretningsdrivende skulle hatt.

Politiet mener den ulovlige innførselen ble utført i samarbeid med to andre navngitte personer fra Polen. Det nekter den tiltalte for.

– Han erkjenner ikke å være del av en organisert kriminell gruppe, sier forsvareren.

Han har sittet i varetekt i Trondheim fengsel siden han ble stoppet i Røros i mai. Strafferammen for grov overtredelse av tolloven er fengsel inntil 6 år.

– Han har opplevd varetektsoppholdet som veldig belastende. Han har en familie hjemme i Polen med små barn, som han da ikke får treffe. Utsikten for en fengselsstraff gjør jo at han ikke kan regne med å komme hjem med det første, sier Røli.

Aktor Trygve Angen la ned påstand om fengsel i ett år og fire måneder. Han mener også den tiltalte 32-åringen fra Polen skal miste førerrett i Norge for alltid.

FALSKE SKILT: Mannen hadde byttet skilt på traileren. Han hadde satt på falske norske skilt før han passerte grensen fra Sverige. Foto: Tolletaten

Tatt med en halv million i kontanter tidligere

Den tiltalte 32-åringen er tidligere dømt for overtredelse av tollovgivningen.

Han ble tidligere i år tatt på Svinesund på vei ut av Norge, med rundt en halv million kroner i kontanter.

Ifølge tollvesenet har mannen vært i Norge tidligere med samme lastebil. Han er også registrert i personbiler flere ganger på ferja mellom Polen og Sverige i det tollerne mener er såkalte følgebiler.

De følger lasten for å sjekke om det er aktivitet på grenseovergangene, så lastebilene kan passere. En av disse såkalte følgebilene skal ifølge politiet også ha passert tollstasjonen i Vauldalen litt tidligere samme morgen.

Han er gjennom denne transporten knyttet til andre polske statsborgere som har blitt tatt for smugling av alkohol i Norge og Sverige.

Dom i saken er ventet i neste uke.