Politiet tause om barnedødsfall – frykter vitner skal bli påvirka

– Vi har vitner som ikke er avhørt ennå som kan være med å belyse saken. Vi ønsker en helt fri forklaring fra dem uten at de har mottatt informasjon fra etterforskninga.

Det sier påtaleansvarlig Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt. På grunn av dette vil de ikke si hvilke skader barnet har fått og hva de tror var årsaken til at det døde på St. Olavs hospital sist torsdag.

Sikta for grov mishandling

Barnet, som var under ett år, ble obdusert i helga. En mann og en kvinne er sikta for grov mishandling i nære relasjoner men nekter straffskyld. De to var omsorgspersoner for barnet.

Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne for hvordan barnet har fått skadene den foreløpige obduksjonsrapporten viser.

– En av scenarioene vi ser for oss er at skadene er påført og at barnet er utsatt for en straffbar handling, sier politiadvokat Ramberg.

Men den foreløpige obduksjonsrapporten viser at de ikke kan utelukke at skadene har medisinske forklaringer. Den endelige obduksjonsrapporten vil være ferdig på nyåret og vil kunne gi enda flere svar på hva som har skjedd.

Politiet vil ikke si hvor lenge barnet har bodd hos de to sikta personene bortsett fra at det ble plassert der av barnevernet. Men de ønsker gjennom etterforskninga også å kartlegge hvordan barnet hadde det før det kom til de to sikta.

– Vi har to sikta i saken. De biologiske foreldrene er det aktuelt å avhøre som vitner og de har ikke noen annet status enn det, sier Ramberg.

Politiet vil gjennomføre en rekke avhør i tida framover. Det gjøres også tekniske undersøkelser av blant annet telefoner og datamaskiner for å se om det kan gi politiet informasjon.

Varetektsfengsla

Politiet har etterforska saken siden mandag 7. desember. Da fikk de informasjon fra St. Olavs hospital i Trondheim om at et barn var innlagt med indre skader. Innleggelsen skjedde fredag 4. desember.

To personer ble varetektsfengsla samme dag som barnet døde.

Begge ble varetektsfengsla i fire uker, men kvinna anka. Frostating lagmannsrett avgjorde fredag at kvinna får forkorta varetektsfengslinga til to uker.

Barnet var plassert hos de to sikta via barnevernet. De biologiske foreldrene får krisehjelp.