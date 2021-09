Henlegger råkjøring i 288 km/t – klarer ikke bevise hvem som kjørte bilen

– Dette er en sak vi ser alvorlig på og som vi har etterforsket bredt.

Det sier politiadvokat Line Kvarsnes Jullumstrø til NRK.

Råkjøringen ble først omtalt etter at det ble lagt ut en video på sosiale medier.

I filmen ser man speedometeret vise at bilen er oppe i en hastighet på hele 288 kilometer i timen inne i Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal, sør i Trøndelag.

– Det kjøres svært fort i en tunnel. Skadepotensialet er stort både for de som sitter i bilen og for annen trafikk, sier Jullumstrø i politiet.

Ingen innrømmer å ha kjørt bilen

Nå har politiet henlagt saken «etter bevisets stilling» siden de ikke klarer å finne ut hvem som kjørte bilen da råkjøringen skjedde.

Det har vært tre siktede i saken, som alle har vært inne på avhør hos politiet, men politiet klarer ikke å bevise hvem som satt bak rattet.

– Noen vet jo hvem som har kjørt, men ingen sier det til politiet. Vi har fått tips som vi har sjekka ut. Vi har etterforska med betydelige ressurser i håp om å avdekke hvem som er fører.

Trygg Trafikk: – Dumt at saken er henlagt

Regionleder Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk i Trøndelag er skuffet.

– Det er svært beklagelig og dumt at saken nå er henlagt. Jeg hadde håpt at en sånn type sak skulle få følger for de som sto bak, sier han.

Skjervø sier det gjør saken verre at råkjøringen skjedde i en tunnel.

SMITTEEFFEKT: Regionleder Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk i Trøndelag tror videoene av råkjøring som blir delt i sosiale medier kan ha en smitteeffekt, og mener det da er ekstra beklagelig at saken er henlagt. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Det er helt sinnssykt. Ja, nærmest galimatias. Folk flest skjønner ikke hvor fort dette er. Dette er jo hastigheter på Formel 1-nivå, og jeg mener det er helt vanvittig at det kjøres så fort på en offentlig veg i Norge, sa han til NRK i februar.

Skjervø registrerer at det er flere som deler videoer av råkjøring i sosiale medier, og mener det da er ekstra beklagelig at saken blir henlagt.

– Jeg tror dessverre videoene av råkjøring man ser blir delt på sosiale medier kan ha en smitteeffekt. Jeg håper folk tar til fornuft og slutter med den type aktivitet, sier han.