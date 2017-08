Politiet brukte 40 minutter på å hjelpe livredd kvinne

– Hun var hysterisk. Han ville jo ikke slippe henne og holdt henne fast hele tida. Hun prøvde å komme seg vekk fra huset, men han kom etter og fikk tak i henne, sier Per Olav Glømmen.

Han var vitne til det som skjedde i det vanligvis så fredelige nabolaget i Namsos i juli. I det fine sommerværet satt han og kona på verandaen da sommeridyllen brått ble brutt.

– Det var akkurat ved det fotgjengerfeltet de holdt på, sier Glømmen mens han peker og beskriver.

Ikke svar på 112

Han bestemmer seg for å ringe politiet på 112 klokka 12.46, men får ikke noe svar. Så prøver kona hans å ringe, men får heller ikke noe svar. Først da hun ringer igjen svarer politiet på nødtelefonen.

I den samtalen får hun beskjed om at det skal sendes en patrulje. Ekteparet regner derfor med at kvinnen raskt vil få hjelp i og med at Namsos lensmannskontor bare ligger 500 meter unna.

Men patruljen lar vente på seg.

Glømmen blir utålmodig og ringer til en venn som jobber i politiet for å få hjelp. Det ender med at fungerende lensmann og en etterforsker rykker ut til stedet. Da hadde det gått 40 minutter siden de ringte første gang.

– Når man bor 500 meter fra politistasjonen regner du med at du får hjelp ganske raskt, sier Glømmen.

– Tok for lang tid

Lensmann i Namsos, Svenn Viken, sier det var mange oppdrag for politiet den 25. juli og det er årsaken til at de ikke greide å rykke ut til voldsepisoden raskere enn de gjorde. Foto: Johannes Børstad / NRK

Lensmann i Namsos, Svenn Viken, er enig med ekteparet om at politiet var for trege med å komme til stedet. Han forteller at det var mange oppdrag for politiet denne dagen og at det er årsaken til at de ikke greide å komme før.

Politiet i Namdalen var blant annet opptatt med denne trailerulykka da episoden i Namsos skjedde. Foto: Anne Elisabeth Brekkvassmo

Politiet var blant annet opptatt med ei trafikkulykke i Namsskogan. I tillegg frontkolliderte en politibil som var på vei til ulykka i Namsskogan.

– Samtidig dekker vi et område på 17.000 kvadratkilometer. Det er på størrelsen med en del europeiske land. At en del innbyggere må vente opptil 40 minutter må vi nok forvente også i framtida, sier Viken.

Fengsla

Kvinnens samboer, en mann i 30-årene, er nå sikta for å nekte samboeren å forlate sitt eget hjem. Han er også sikta for vold og trusler mot henne. Han ble mandag varetektsfengsla i sju nye uker.

– Vi mener at det er stor fare for at siktede reiser fra landet dersom ikke han hadde fått forlenget varetekt. Politiet har som mål å ta ut tiltale i saken. Vi mener det er grunnlag for det, sier politiadvokat Åsta Elden til Namdalsavisa.

NRK har vært i kontakt med kvinnen som for tiden bor på hemmelig adresse. Hun ønsket på nåværende tidspunkt ikke å stille til intervju i denne saken.