En person til legevakt etter trafikkulykke i Namsskogan

En person er sendt til legevakt etter en trafikkulykke hvor to personbiler og to vogntog er involverte.

Ulykken har skjedd på E6 ved Namsskogan i Nord-Trøndelag.

– En personbil i nordgående kjørefelt bremset kraftig opp da den skulle ta fra E6. Personbilen bak klarte å bremse opp, men vogntoget som kom bak der igjen klarte ikke det og kjørte inn i personbilen som sto foran, forklarer operasjonsleder Lars Letnes.

Vogntoget skal ha prøvd å svinge unna og dermed kommet over i sørgående felt. På den siden av veien skal et vogntog til ha vært på vei sørover og dermed måtte kjøre av veien for å ikke kollidere med det første vogntoget.

– Det har blitt en liten åpning nå, og vi dirigerer trafikken.

Det ikke er noen omkjøringsmulighet i området, ifølge Statens vegvesen. Man må derfor regne med lange køer.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.08.

