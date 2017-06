Planlegger spektakulær havn for hurtigbåten

Kommunen har i flere år fått kritikk fordi havneforholdene for hurtigbåten Foldafjord ikke har vært gode nok. Men nå kan løsningen bli ei ny havn med en lekter utenfor kjøpesenteret og hotellet.

– Dette blir kjempebra for Namsos. Vi har jo ventet i flere år på dette. Det er viktig både for byen og de som reiser med hurtigbåten, sier leder i prosjektgruppa Morten Stene fra Namsos næringsforening.

Maritimt miljø

Planene ble første gang presentert for Namsos-politikerne i februar. Både Nord-Trøndelag fylkeskommune og FosenNamsos Sjø som drifter hurtigbåten, er positive til denne løsningen.

– Ja, det blir en fantastisk flott løsning. Vi får til et maritimt miljø nesten midt i Namsos sentrum. Så jeg håper virkelig kommune og fylke får til dette, sier Stene.

I dette området mellom kjøpesenteret og hotellet planlegges den nye hurtigbåthavna. Foto: Espen Sandmo / NRK

Nå jobbes det med å skaffe en lekter med et overbygg som de reisende kan benytte. Sør-Trøndelag fylkeskommune har en slik lekter liggende, og målet er at denne kan flyttes til Namsos.

I tillegg er det planlagt ei gjestehavn med plass til rundt 20 båter utenfor hurtigbåtkaia til 5,7 millioner kroner. Denne vil også fungere som en bølgedemper.

Gjestehavn

Morten Stene håper å få bygd både gjestehavn og hurtigbåthavn i løpet av 2018. Foto: Espen Sandmo/NRK

– Dette har vært et savn i mange år, og vi har ikke hatt et tilbud til gjester som har kommet sjøveien. De har derfor uteblitt etter hvert og seilt forbi byen. Namsos er jo en havneby og det skulle bare mangle at vi ikke har ei skikkelig gjestehavn, mener Stene.

De to trønderske fylkeskommunene diskuterer nå prisen på lekteren som skal fungere som hurtigbåthavn i Namsos. Prisen vil trolig ligge et sted rundt fem til åtte millioner kroner.

Morten Stene håper hele prosjektet kan bli realisert så snart som mulig.

– Namsos-politikerne skal ta en endelig beslutning i høst, og fylkeskommunen har lovet å bidra med penger. Så i løpet av neste år håper jeg vi kan få til både gjestehavn og ny havn for hurtigbåten, sier Stene.