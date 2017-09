Pangstart på elgjakta for Siv Anita (42)

Siv Anita Thyve (42) har vært med på elgjakt siden hun kunne gå. Da hun rundet 18 begynte hun å felle elg selv. Siden den gang har hun skutt mellom 15 og 20 dyr. Elgjakta 2017 startet på best mulige vis for trønderen, som er med i et jaktlag på totalt sju i Meråker.

– Vi er litt avslappet av oss. Vi startet med kaffe i åttetida og la planer for dagens jakt, sier Thyve på telefon til NRK.

– Årets høydepunkt

Etter kort tid fikk hunden ferten av elg. Og etter bare et par timer fikk Thyve øye på ei elgku med en kalv. Men tett skog gjorde det vanskelig å løsne skudd.

– Jeg gikk sikkert etter dem i et par timer. På det nærmeste var jeg kanskje 15 meter unna, men jeg kunne ikke se dem skikkelig på grunn av den tykke skogen, sier hun.

Men i 14-tiden mandag ettermiddag ble det full klaff.

– De var dumme nok til å gå over elva. Da fikk jeg god sikt, sier Thyve.

Skuddet satt der det skulle, og elgkalven falt om tvert.

– Det er en fantastisk følelse. Det er utrolig deilig når du ser dyret falle om, sier 42-åringen, som har tatt en uke ferie for å jakte.

– Dette er årets høydepunkt, fastslår hun.

– Bestemor og bestefar passer barna mens jeg er på jakt, flirer hun.

– Får du ladet batteriene på en slik ferie?

– Helt klart. Dette er avslapping! sier Thyve.

Sjekker mulig skrantesyke

Hos Norsk institutt for naturforskning samles det inn hoder av hjortevilt som skal sjekkes for skrantesyke. Foto: Christer Moe Rolandsen

Miljødirektoratet har sendt ut pålegg om at jegere skal ta prøver av alt hjortevilt (rådyr, hjort og elg) under årets jakt i 11 trønderske kommuner. Det skjer etter at den dødelige sykdommen skrantesyke ble påvist i Selbu i fjor.

Christer Moe Rolandsen jobber som forsker i Norsk institutt for naturforskning. Han forteller mandag kveld til NRK at de allerede har fått inn rundt 40 elghoder fra Selbu som skal sjekkes for eventuell smitte.

– Det er viktig at jegerne enten tar prøver selv eller sender inn til oss. Det ble funnet skrantesyke hos to elger i fjor, men det er fremdeles uvisst om den typen skrantesyke er smittsom heller ei. Det håper vi å finne ut av nå, sier han.