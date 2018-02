Overlege: – En av de kjønnssykdommene som gir oss hodebry

Leger er usikre på hva mykoplasma kan føre med seg, men i verste fall kan man bli steril.

– Mykoplasma en av de kjønnssykdommene som gir oss hodebry. Den har ikke veldig stor forekomst, og virker ikke veldig skummel, men problemet er at bakterien er vanskelig å behandle, sier overlege ved Hudavdelingen på St. Olavs Hospital, Brita Pukstad.

Overlege ved Hudavdelingen på St. Olavs Hospital, Brita Pukstad mener det trengs mer forskning på kjønnssykdommen mykoplasma. Foto: Mette Vollan / NRK

Aldersgruppen mellom 18–25 år er mest utsatt for kjønnssykdommer, og Pukstad mener ungdommen bør få større kunnskap om temaet.

Derfor arrangeres "klamydiadagen" en gang i halvåret, der medisinstudenter fra MSO i samarbeid med St. Olavs Hospital og Sit Helsestasjon reiser rundt og gir informasjon og gratis kjønnssykdom-tester for klamydia, mykoplasma og gonoré til ungdom.

– Vi arrangerer klamydiadagen for å gi fokus på at kjønnssykdommer finnes, og ikke minst for å snakke om hvor viktig det er å beskytte seg, vi må gjøre det sexy for ungdom å bruke kondom, sier Pukstad.

På NTNU i Trondheim står medisinstudenter og venter på elever som ønsker å snakke om og teste seg for kjønnssykdommer. Foto: METTE VOLLAN / NRK

Tabubelagt

Hvert år får rundt 20 000 nordmenn påvist klamydia, ifølge Helsedirektoratet. Rundt halvparten så mange har en liknende kjønnssykdom, Mycoplasma genitalia. Medisinstudent på NTNU i Trondheim, Stine-Marie Ødegaard er en av flere som står på stand for å snakke med ungdom om sykdommen.

Medisinstudent på NTNU i Trondheim, Stine-Marie Ødegaard mener de gjør det enkelt for studenter å teste seg ved å gi ut gratis tester. Foto: Mette Vollan / NKR

Hun opplever stor positivitet fra ungdommene som kommer for å teste seg, men merker mye til tabuen rundt temaet.

– Det er mange som takker oss for at vi står her. Det er en del folk som synes det er litt flaut å komme innom for å sjekke seg, men jeg tror vi bryter litt ned på tabuene ved å ha en slik dag.

Viktig tiltak

Ina Uglum Lødeng har dratt til standen på NTNU i Trondheim for å teste seg for kjønnssykdommer. Hun synes klamydiadagen er et viktig tiltak og at flere bør sjekke seg.

Ina Uglum Lødeng dro til standen på NTNU for å sjekke seg for klamydia, mykoplasma og Gonoré. Foto: METTE VOLLAN / NRK

– Det kan jo være folk synes det er litt mye styr å dra til legen for å teste seg. Derfor synes jeg det er veldig bra at medisinstudentene står her i dag. Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme som meg, sier Lødeng.

– Trenger mer forskning

Selv om mykoplasma over tid kan påvirke det å få barn, er legene enda ikke sikre på hvem som har denne faren.

– Vi skulle veldig gjerne hatt noen systemer som kan klare å huke tak i de som er i faresonen for å bli sterile. Det er veldig dumt om vi skal behandle alle som har mykoplasma, da kan det hende vi overbehandler pasientene, sier overlegen.

– Så vi trenger helt klart mer forskning på dette området, fortsetter Pukstad.