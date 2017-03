Opprykket glapp for Nidaros

Det så lenge lyst ut, men Nidaros Hockey greide ikke å rykke opp til eliteserien. Det ble klart etter at trønderne torsdag kveld tapte 2-3 borte for Comet. Samtidig vant Kongsvinger overraskende sin match borte mot Manglerud Star. Dermed er det de to sistnevnte lagene som får ta turen opp til øverste nivå.