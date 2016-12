Omsetter for 7,7 milliarder kroner

En ny analyse av trøndersk havbruksnæringa ble presentert denne uka, og veksten har vært på ti prosent det siste året, skriver Namdalsavisa.

– Vekstpotensial

– Vi hører mye om at næringa skal ta over etter oljen, og vi ser et stort vekstpotensial i trøndelagsfylkene, sier Bjørnar Andre Ulstein i DnB til avisa.

Han har vært med på å utarbeide analysen som også viser at veksten hos underleverandørene til oppdrettsselskapene er enda større.

Stor verdiskaping

I Nord-Trøndelag står selskapene i Namdalen bak 97 prosent av verdiskapingen i havbruksnæringen. I nordfylket er nå 1800 personer ansatt i denne næringen, og nesten alle jobber i namdalsregionen, viser analysen.

– I Namdalen er næringa bevisste på å bruke lokalsamfunnet, og skaper arbeidsplasser de er tydelige på skal være her, sier Ulstein.