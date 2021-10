Støre presenterer Norges nye regjering

I vandrehallen på Stortinget blir landets nye regjering vist fram for folket. Arbeiderpartiet får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte. (Se oversikt nederst i artikkelen)

– Dette er en dag jeg har sett fram til, sa Jonas Gahr Støre. Men han la til at det som har skjedd i Kongsberg er grufullt. Han berømmet politi og helsevesen for den jobben de nå gjør etter drapene.

Støre får med seg 18 statsråder i den nye Ap-Sp-regjeringen. Ti av dem er kvinner.

Nyhetssending: Siste om drapssaken i Kongsberg og regjeringsskifte Du trenger javascript for å se video.

Her er noen på det nye laget:

Den første statsministeren presenterte var Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som finansminister.

– Han har lang fartstid og er en stødig politiker. Han har erfaring fra Stortingets finanskomite de siste to periodene. Det kommer godt med når han nå skal inn og ta ansvar i finans, sa statsministeren da han viste fram sitt mannskap.

Hadia Tajik (Ap) blir arbeids- og integreringsminister.

– Hun får en av de viktigste oppgavene i denne regjeringen med å få flere i jobb, integrere og konkludere og redusere forskjellene.

Anniken Huitfeldt (Ap) blir utenriksminister.

– Hun er en av de mest erfarne på bredden i Arbeiderpartiet. Hun kan sikkerhetspolitikk og vet hvor Norge står, sa Støre.

Emilie Enger Mehl (Sp) blir justisminister.

Emilie Enger Mehl blir tidenes yngste justisminister. Foto: Mette Vollan / NRK

– Hun har mastergrad i rettsvitenskap, og har sittet i utenriks- og justiskomiteen. Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi her har fått en visjonær og handlekraftig politiker som tar fatt på dette feltet, sa Støre om regjeringens 28 år gamle justisminister.

Tonje Brenna (Ap) blir kunnskapsminister og Jan Christian Vestre (Ap) blir næringsminister. De var begge på Utøya.

– Vi får to statsråder som var på Utøya 22. juli, og som var med å ta AUF og Arbeiderpartiet videre. De var partibyggere – de er byggere i dette landet politisk. De har viet sitt liv til det. Og for oss så er det å se både lyden og uttrykket av en ny generasjon i denne regjeringen en inspirasjon i den oppgaven vi går løs på, sa Jonas Gahr Støre.

Samtidig har Erna Solbergs regjering hatt sitt siste statsråd:

Avtroppende regjering på Slottsplassen Du trenger javascript for å se video.

En rørt Erna Solberg takket for åtte år som statsminister, og ønsket den påtroppende regjeringen lykke til etter sitt siste statsråd.

– Kanskje det aller viktigste å si i dag, er lykke til til dem som skal overta. Vi, de fleste av oss, kommer til å gå i opposisjon og utfordre dem, men vi ønsker dem lykke til. For Norge trenger regjeringen som er i stand til å bygge samfunnet vårt fremover. Så først og fremst, tusen, tusen takk for at vi i åtte år har fått lov å gjøre denne jobben.

Ap-Sp-regjeringen: