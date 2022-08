Snapchat mente «Kristian» burde bli venn med narkotikaselgere

Oslo-mannen har brukt narkotika i flere år. Men for en liten stund siden begynte han å kjøpe via Snapchat.

Vi kaller han «Kristian», men han heter egentlig noe annet.

– Jeg fikk rett og slett bare et Snapchat-navn på tekst av en jeg kjenner. Jeg la han til og det var det, sier «Kristian» om hvordan han fikk sin første Snapchat-dealer.

Tidligere har han fått tak i telefonnummeret til hasjselgere gjennom venner eller tvilsomme kontakter. Men selv med et nummer han kunne ringe, så var det ikke alltid de svarte, eller møtte opp for å gjøre «handelen»

– Det var utrolig kronglete. Nå virker det for det første litt mer organisert, litt proffere og det er blitt så mye lettere, sier han.

Forslag om nye dealere

Men å kjøpe hasj gjennom Snapchat skulle bli lettere enn «Kristian» så for seg.

For etter å ha lagt til én selger som venn, så foreslo Snapchat at han burde bli venn med flere andre. Dette var folk som viste seg å selge både kokain og ketamin.

«Kristian» tror dette har med måten Snapchat fungerer og algoritmene som brukes.

– Det kan godt hende det er fordi de er venn med hverandre. At det blir sånn at venners venner blir foreslått. Men det funker fortsatt og de dukker opp, sier han.

Silje Anderdal Bakken trodde mer av narkotikasalget foregikk på det mørke nettet da de starta forske salg via internett. Men salget foregår i de samme kanalene folk kommuniserer om alt annet.

Silje Anderdal Bakken er universitetslektor i kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på kjøp og salg av narkotika i sosiale medier.

Hun har gjennom doktorgraden ved Københavns Universitet forsket på kjøp og salg av narkotika i sosiale medier.

Under forskninga oppretta hun falske profiler på Facebook for å utforske hvor og hvordan narkotika blir solgt.

– Profilen vår fikk forskjellige venneforslag som ofte var selgere av narkotika. For man kom liksom inn i en slags algoritme der det ble foreslått lignende profiler av folk man hadde vært interessert i, sier Anderdal Bakken.

Hun tror likevel man må vise interesse for kjøp og salg av narkotika for at man skal få foreslått andre selgere som venner. En ung person som får seg Snapchat-konto vil med andre ord ikke få tilbud om narkotika uten å først vise interesse for det.

– Man må kjenne en selger for eksempel. Eller kjenne noen som er interessert i det og så kan man komme inn i det og få forslag, sier Anderdal Bakken.

Norge skiller seg ut fra sine nordiske naboer ved bruken av Snapchat i narkotikasalget. I Sverige, Danmark og Island blir dop hovedsakelig solgt gjennom grupper på Facebook, mens i Norge er Snapchat mye mer populært.

– Uheldige algoritmer

Politiet kjenner godt til at det selges mye narkotika på Snapchat. Hos Nettpatruljen ved Øst politidistrikt får de inn mange tips om kontoer som dealer dop.

Faglig leder, Jostein Davmyr, sier det er uheldig at algoritmene til sosiale medier fungerer på en sånn måte at man får foreslått dealere som venn dersom man er interessert i narkotika.

– Nå er det nok ikke Snapchat sin intensjon at disse algoritmene foreslår flere narkotikakanaler. Men det er slik de funger. De prøver å koble sammen innhold med det den tror brukeren vil like. Så er det veldig dumt at det også virker inn på narkotika, sier Davmyr.

Politiet varsler Snapchat om kontoer som selger narkotika.

– De er ganske medgjørlige med å stenge ned de kanalene, sier Davmyr.

Jobber med å løse problemet

Hos Snapchat er de klar over plattformen brukes til narkotikasalg. Til NRK opplyser selskapet at de jobber med å bli kvitt problemet på flere måter.

– Teknologien for å oppdage narkotikarelatert innhold blir stadig bedre. Det hjelper oss å slette kontoer som selger narkotika og forhindre dem fra å lage nye, skriver en talsperson i selskapet i en e-post.

Snapchat opplyser at de har oppdaget 25 prosent mer narkotikarelatert innhold siden starten av året. 90 prosent av alt dette innholdet blir oppdaget, og sletta, før noen rekker å rapportere det inn.

De hevder også at det er blitt vanskeligere å søke etter narkotikasalg.

– Vi får også hjelp fra eksperter til å holde oss oppdatert på nye trender, symboler og emojier som brukes til å representere og dele informasjon om narkotika.

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at unge mener narkotika er lett tilgjengelig blant annet via apper som Snapchat.

Tror flere yngre vil kjøpe

«Kristian» synes det er blitt mye mindre skummel å kjøpe cannabis etter at han begynte å bruke Snapchat. Nå slipper han i samme grad å forholde seg til så mange tvilsomme folk.

– Sosiale medier sin hovedfunksjon er å gjøre ting lettere. Ting blir mer sterilt og stuerent når det havner på sosiale medier. Når du får det på Snapchat-storyen din, så blir det veldig lettbeint, sier han.

På grunn av forslagene til Snapchat har «Kristian» flere dealere han kan kontakte når han trenger cannabis.