NTNU vil ikke heise regnbueflagget under Pride

– Jeg henvendte meg til NTNU som tidligere student og stolt NTNU-ansatt. Jeg tenkte at de ville vise verden at de verdsetter mangfold.

Det sier NTNU-ansatt Kristoffer Halseth, som på vegne av Trondheim Pride sendte søknad til rektoratet med ønske om at regnbueflagget skulle heises utenfor hovedbygget til NTNU under Pride-markeringen i Trondheim denne uka.

Han forventet positiv respons, og ble overrasket da han fikk svaret. NTNU avslo flaggsøknaden.

Argumenterer med flaggloven

Én av begrunnelsene fra NTNU er at de «helt sikkert får ønsker om det samme fra andre organisasjoner og da blir det vanskelig å begrunne avslag».

Dette kommer frem i e-postutvekslingen mellom Halseth og NTNUs fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø.

– Pride er en internasjonal bevegelse, ikke en organisasjon eller bedrift. Flere jeg har snakket med har reagert med sjokk på at NTNU aktivt sier nei, forteller Halseth, som mener avslaget er særlig underlig når kjerneverdiene til NTNU er kreativ, konstruktiv, kritisk, respektfull og omtenksom.

NTNU argumenterer videre med flaggloven: at bare norsk og samisk flagg kan heises ved offentlige bygg.

NAKNE FLAGGSTENGER: Flaggstengene utenfor NTNUs hovedbygg på Gløshaugen i Trondheim er nakne, og vil heller ikke prydes av regnbuens farger til helga. Selv om NTNU er tydelige på at de støtter Pride, vil de ikke flagge. Hannah Lerfaldet og Kristoffer Halseth er skuffet. Foto: Morten Andersen / NRK

– Skuffende og uheldig

Dette har imidlertid flere andre offentlige institusjoner landet over sett bort fra i forbindelse med Pride, deriblant Trondheim kommune.

Ordfører Rita Ottervik sier til NRK at regnbueflagget også i år vil pryde toppen av flaggstanga utenfor rådhuset under paraden.

– Det er skuffende og uheldig at NTNU ikke gjør det samme, mener Hannah Lerfaldet, leder i Trondheim Pride.

NRK har vært i kontakt med OsloMet, Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Agder. Alle svarer at de flagger i regnbuens farger utenfor et eller flere campus under Pride.

– Jeg mener det er viktig at store institusjoner er gode forbilder. NTNU har en mulighet til å vise ansatte, studenter og samfunnet for øvrig at de støtter det Pride står for.

– Vil likebehandle

LIKEBEHANDLING: NTNU sier stadig nei når de får henvendelser om flagging. Jan Erik Kaarø sier de ikke vil behandle Pride annerledes. Foto: Julie Gloppe Solem / NTNU

Jan Erik Kaarø bekrefter at NTNU-ledelsen behandlet flaggsøknaden forrige tirsdag. Han skjønner de kan oppfattes som firkantet, men sier ledelsen ikke vil revurdere beslutningen.

– Avslaget handler om likebehandling. Sier vi ja til Pride, tror vi det kommer mange andre henvendelser senere. Vi har de siste årene sagt nei til flere organisasjoner som har villet heise flagg utenfor hovedbygningen.

– I tillegg velger vi å følge flaggloven, selv om den muligens tolkes mer liberalt andre steder, fortsetter Kaarø.

Hvis Pride søker neste år, vil NTNU ta en ny vurdering. Kaarø understreker at de fullt og helt støtter Pride, og viser til en video de har delt hvor rektor Gunnar Bovim og prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes, oppfordrer alle til å delta i paraden førstkommende lørdag.

– Oppfordringen er lagt ut til alle NTNUs 40.000 studenter og 7.000 ansatte. Flere fra ledelsen skal gå i paraden, forklarer Kaarø.

Ifølge Pride har NTNU ikke meldt seg på, slik alle grupper er bedt om å gjøre. En glipp, sier Kaarø:

– Vi var ikke klar over at vi måtte melde oss på, men gjorde det i går kveld.

NTNU har foreløpig ingen spesiell parole de skal gå under.