NTNU har snudd: Skal likevel heise regnbueflagget under Pride

Knappe tre timer etter at NRK publiserte saken om at Norges største universitet sa nei til å flagge under Pride, har NTNU snudd.

– Vi flagger likevel. Vi har tenkt mer over saken, og vil heise flagget til topps på lørdag.

Det sier Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping og leder for NTNU sitt likestillings- og mangfoldsutvalg.

Massiv respons

NRK har fått en rekke reaksjoner på at NTNU avslo søknaden fra Trondheim Pride, deriblant fra Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Jeg ble trist da jeg leste nyheten. Selv om ledelsen skal gå i paraden, sender NTNU et dårlig signal når de sier nei til flagg, sa Turid Kristensen (H).

Tidligere AUF-leder, Eskil Pedersen, skrev på Twitter at han synes det hele var utrolig flaut.

Mari Holm Lønseth (H) var like oppgitt.

– NTNU er best i mye, men dårligst i homo-saken. Her må NTNU se til de andre universitetene i Norge, sa Lønseth.

– Har aldri vært imot Pride

Og det er akkurat hva NTNU nå har gjort, sier fungerende kommunikasjonssjef, Jan Erik Kaarø.

– Vi har blant annet sjekket hva som skjer ellers i sektoren, og ser at veldig mange flagger under Pride. Derfor har ledelsen bestemt seg for å gjøre det samme.

Dette skjer til tross for at Kaarø torsdag morgen var krystallklar på at ledelsen ikke ville revurdere saken, men at de skal behandle en eventuell ny søknad til neste år.

Kaarø understreker at NTNU aldri har vært imot Pride på noen som helst måte.

– Det var aldri slik at vi ved ikke å flagge har markert motstand mot Pride. Vi har hele tiden sagt at vi støtter bevegelsen fullt og helt, forklarer Kaarø, som sier hovedhensikten med avslaget var likebehandling for alle organisasjoner, og at NTNU ville følge flaggloven.

– Nå ønsker vi å ta en diskusjon med departementet, for å få felles retningslinjer for flagging og markering, sier Kaarø til NRK.