Norske katter skader eller dreper opptil 68 millioner dyr i året

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Norske katter skader eller dreper mellom 21 og 68 millioner dyr i året hovedsakelig små pattedyr som mus, og fugler.

Noen av artene som er utsatt for kattene, er allerede på rødlista, som gråspurv, stær og gulspurv.

Kattens jakt påvirker også dyrevelferden for andre dyr, da katter ofte leker med byttet.

Det finnes tiltak for å redusere antallet dyr katter fanger og dreper, som å holde katten innendørs, bruke bånd eller innhegning, eller henge ei bjelle på katten.

Vi har hatt katter i Norge sia vikingtida. Lenge blei de brukt for å ta seg av mus og rotter.

De siste hundre åra har det endra seg. Kattene er ikke lenger bare praktiske hjelpere som tar seg av skadedyr. Vi har tatt dem med inn i stuer og leiligheter og bruker dem som kjæledyr.

Men sjøl om de er kjæledyra våre, betyr det ikke at de er ufarlige – for andre dyr.

I dag har vi mellom 700.000-900.000 katter i Norge. Foto: Ole Marius Trøen / NRK

Mus og fugler

– Hovedkonklusjonen er at tamkatter tar et høyt antall byttedyr i året.

Det sier Erlend Nilsen. Han er professor ved Nord universitet og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. I tillegg er han oppnevnt som medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Og den komiteen har sett på åssen kattene våre påvirker de ville dyra i Norge.

Når Nilsen sier at det er et høyt antall byttedyr, så mener han at kattene skader og dreper mellom 21 og 68 millioner andre dyr i året. Det er anslaget som VKM har kommet fram til.

Kattene våre tar flest små pattedyr som mus.

I tillegg tar de mellom fire og 14 millioner skadde og drepte fugler.

Denne katten har fanga en fugl og tatt den med hjem. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

– Enkelte av artene som er utsatt er allerede på rødlista. Det kan være snakk om arter som gråspurv, stær og gulspurv og så videre, forteller Nilsen.

Også dyrevelferden for andre dyr blir påvirka av katter.

– Man kjenner jo tilfeller der katten leiker seg med byttet og den type ting, sier professoren.

En katt dro med seg en fugl inn. Eieren fant restene av fuglen i robotstøvsugeren sin. Foto: Ole Marius Trøen / NRK

Gjerde og halsbånd

Det finnes heldigvis ting du kan gjøre for å sørge for at katten din ikke fanger og dreper så mange andre dyr.

Forsker Erlend Nilsen har leda arbeidet med den nye rapporten om norske katter. Foto: NINA

Nilsen i VKM understreker at de ikke kommer med anbefalinger om hva folk bør gjøre, men bare forteller om ulike muligheter og konsekvensene av dem.

– Det kan være ting som å holde dem innendørs hele eller deler av året, eller i spesielle sesonger, sånn som i hekkesesongen til fugl. Det kan kombineres med å ha dem i bånd eller i innhegning når de er utendørs.

Les også Nærmere 60 prosent av kattene våre er for feite: – Den nye normalen

Nilsen sier komiteen også har diskutert tiltak som kan advare andre dyr.

– Det kan være ting som å henge ei bjelle på dem som advarer byttedyrene.

Andre muligheter er å bruke fargerike halsbånd eller kraver på kattene.

Katter tar ikke bare mus og fugler. Også huggormer kan bli bytte for kattene. Foto: Sjur Søfteland

Opp mot 100.000 villkatter

Vitenskapskomiteen har også sett på åssen det står til med kattene. De fleste katter som har en eier har det fint.

– Når de er ute uten oppsyn, så er de utsatt for ulike farer. Enten det å bli påkjørt, å komme bort fra eier eller bli tatt av andre rovdyr. Det er jo potensielt et dyrevelferdsproblem.

I tillegg anslår VKM at det er mellom 50.000-100.000 villkatter i landet.

– De har ofte dårlig dyrevelferd og bidrar til de negative effektene på det biologiske mangfoldet. Det er veldig få som ønsker at vi skal ha store bestander av eierløse katter.