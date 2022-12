Nærmere 60 prosent av kattene våre er for feite: – Den nye normalen

Hvor sunn ville du følt deg om du stappet i deg fem muffinser om dagen?

For en katt på fire kilo tilsvarer nemlig én teskje fløte og én bit leverpostei dette.

Nærmere 70 prosent av alle nordmenn er nemlig overvektige. Nå er kattene våre også på god vei mot samme andel.

Opptil 60 prosent av kattene våre er nå overvektige.

– Å være overvektig er blitt den nye normalen, sier Kristina Johansen, veterinær hos AniCura og ekspert på forebyggende medisin og ernæring.

Én kilo kan tilsvare 30 prosent

I 2016 ble det anslått at det var 750.000 katter i Norge fordelt på 400.000 husstander.

Overvekt hos katter øker risikoen for en rekke helseplager: økt risiko for krefttyper, artrose, hudsykdommer, urinveisproblemer og et kortere liv.

I likhet med oss mennesker er fedme og lite fysisk aktivitet hovedårsakene til insulinresistens hos katter.

Én teskje fløte og én bit leverpostei for en katt på fire kilo, tilsvarer fem muffins for oss mennesker. Foto: Privat

Én kilo overvekt kan redusere insulinfølsomheten med 30 prosent.

Veterinær Sasja Rygg i AniCura har tidligere uttalt seg om overvekt hos katter.

Hun forklarer at en katt som ideelt skulle veier 3,5 kilo, men som har «litt for mye» på magen og nå veier 4,5 kilo vil ha en økning i kroppsmasse på nesten 30 prosent.

Sasja Rygg er veterinær i AniCura. Foto: Privat

Til sammenligning ville det tilsvart å legge på seg 23 kilo for en mann som i utgangspunktet veide 80 kilo.

– Sett i dette perspektivet blir det en tung kilo å bære.

Rett fôr er nøkkelen

Lene Rasmussen er veterinær ved Rana veterinærkontor. Hun sier hun ofte får inn dyr som er tydelig overvektig.

Veterinær Lene Rasmussen ved Rana veterinærkontor. Foto: Rana Veterinærkontor

Men det kan være vanskelig å slanke overvektige dyr, særlig kattene.

– De kan bli både sinte og veldig verbale hvis de ikke får den maten de vil ha.

Rasmussen sier det er særlig vanskelig i vintermånedene.

På vinteren blir det flere late dager for mange katter. Da anbefaler veterinærer å endre kostholdet til katten. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

– I dag er det mange katter som ligger inne og sløver på vinteren. Da blir det ikke like mye forbruk av kalorier.

Da anbefaler Rasmussen å sette katten på en «sesongdiett» og gå over til fôr som er tilpasset aktivitetsnivået.

Men det er også andre ting du kan gjøre om pus har blitt litt for rund over magen.

Her er veterinærenes beste råd:

Reduser matinntaket

Gi slankefôr til katten, og vær nøye med porsjonsstørrelsene.

Reduser i tillegg mellommåltider og godbiter.

Selv om katten kan ha lyst på menneskemat kan det skade både livskvaliteten og helsen til katten.

Som med oss mennesker er det også et råd å gi katten flere små måltider. For eksempel to til fire om dagen.

I naturen fanger katter smådyrbytte omtrent to ganger hver dag. Katten behøver ikke ha tilgang til mat hele tiden.

Et godt tips er å plassere skålen i høyden. Dette gjør at katten må hoppe eller klatre for å få tak i maten.

Lek og kos med katten

Når katten din søker kontakt, er det ikke nødvendigvis for å få mat.

Kanskje vil katten egentlig leke eller kose?

Når du belønner slik atferd med mat lærer katten at når den initierer kontakt får den en belønning, forklarer veterinærene.

Selv om katter er kjent for å være late og dovne er de også lekne dyr. Veterinærene anbefaler derfor å leke katten din i form. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Den beste forebygging mot artrose er en aktiv og slank katt. Lek katten i form.

Katter er vanskeligere å mosjonere enn hunder, men leking med ball, snøre eller laser kan få god fart på den.

Spør om hjelp

Men hvis ingenting hjelper: Søk råd hos veterinær.

Veterinærer gjør mer enn å hjelpe katten hvis den har blitt syk. De kan også gi råd om ernæring for å forbedre kattens livskvalitet. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Mat kan være medisin og kan forlenge kattens liv, hvis maten inneholder de næringsstoffene katten din trenger.

Veterinæren kan gjennomføre en helsesjekk og hjelpe med fôrveiledning og hyppig veiing.