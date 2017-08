Kommunene Høylandet, Namsskogan, Grong, Namsos, Fosnes, Flatanger og Frosta får besøk under kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marits nordtrønder-besøk i september.

Den årlige fylkesturen for kronprinsparet er i 2017 nemlig lagt til fylket som snart opphører som egen offisiell norsk enhet, Nord-Trøndelag, og visitten skjer fra 20. til 22. september.

Slik ser det offisielle bildet av Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit ut i 2017. Foto: Jørgen Gomnas Det kongelige hoff

Namdalen og Frosta

De kongelige skal benytte kongeskipet som base under turen, som likevel starter langt fra kysten, i innlandskommunen Høylandet.

Deretter står de andre kommunene for tur i det tre dager lange besøket, først Namsskogan og Grong, før paret skal på konsert i Rock City i Namsos om kvelden første dag under besøket, onsdag 20. september.

Etter overnatting i Kongeskipet skal paret til Jøa og Fosnes torsdag 21. Deretter tar kongeskipet turen til Flatanger som får besøk også denne dagen.

Fredag avsluttes besøket på Frosta, der et besøk i Mariaklosteret er blant flere stopp under visitten der.

Tradisjon med fylkesturer

Normalt gjennomfører kongehuset to fylkesturer hvert år, en for kongeparet og en for kronprinsparet.

Reisene gir mulighet for å møte befolkningen i ulike deler av landet og skal gi dem et innblikk i folks liv og virke.

I 2015 var kronprinsparet i Akershus, mens de i 2016 var med på jubileumsreisen langs kysten som markerte kong Harald og dronning Sonjas 25 år som kongepar.

Natur, kultur og næring

Kommunene i Nord-Trøndelag har arbeidet lenge med å planlegge besøket i september, sammen med fylkesmannen i Steinkjer.

De har tenkt å vise fram hva de har å by på. Det blir mye natur og kultur, men også lokalt næringsliv å få med seg for det framtidige kongeparet.

Besøket blir det siste i offisiell sammenheng for den siste fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag går etter det over i en ny stilling som rådmann i Namsos, mens den sørtrønderske stortingsrepresentanten fra Høyre Frank Jensen, tar over som ny fylkesmann i et samla Trøndelag.