Nordmenn valgte høyfjellet i påska

– Alle slags folk har vært på besøk hos oss. Både unge og gamle, mange familier og faktisk veldig mange ungdomsgjenger, forteller Turid Strickert, vertinne på Nedalshytta i Sør-Trøndelag.

Årets påskeferie går mot slutten. På tross av sen påske med dårlige skiforhold flere steder, har Den Norske Turistforening opplevd en rekordpåske.

Ferierende nordmenn har trukket opp til høyfjellet og Sylan og Trollheimen har opplevd størst økning sammenlignet med året før.

Turid Strickert er vertinne på Nedalshytta og svært fornøyd med årets påske. Foto: Privat

– Sen påske gjorde at snøgrensen krøp oppover, men på våre hytter over 1000 meter over havet, har det vært snø å finne. Det merker vi på antall overnattinger på våre betjente hytter, sier Nils Øveraas, generalsekretær i DNT i en pressemelding.

Nye løyper ga besøk

Hyttepåske på fjellet er populært. En av hyttene som virkelig har opplevd dette er Nedalshytta på Tynset i Sør-Trøndelag.

De har hatt en øking i antall overnattingsgjester på 131 prosent fra i fjor.

– Det har vært en helt fantastisk påske. Været har vært så fint og det har vært fullt hos oss nesten hver dag, sier Strickert.

De siste sju årene har Nedalshytten vært et rolig og tomt sted under påskeuken. I år har de måttet fylle opp mat – og drikkelagrene opp til flere ganger.

– For første gang har vi fått oppkjørte skispor fra dalen. Slik har det ikke vært før og det er jo viktig for at alle skal ha mulighet til å komme seg hele veien inn til oss.

Stresser ned på fjellet

generalsekretær i DNT, Nils Øveraas er glad for har besøkt fjellet selv om påsken var sen. Foto: Elin Hansson

Turistforeningen melder om cirka 13.000 overnattinger på de 33 betjente hyttene som har vært åpne denne påsken.

De har opplevd størst trafikk på Hardangervidda og Finsehytta. Der har overnattingskapasiteten vært sprengt hele påskeuken. De andre hyttene som ligger på topp er Haukeliseter, Rondvassbu, Fondsbu og Krækkja.

– Det har blitt veldig populært å feriere på fjellet. Jeg tror mye av grunnen til det er at vi har en så stressende hverdag, når vi kommer opp på fjellet blir det en avkopling fra alt. Her finnes det ikke internett eller tv, man må prate sammen og slappe av, forklarer Strickert.

Folk møtes heller og prater over frokosten og middagen forteller hun.

– Vi merker at flere bruker sine egne hytter, men at de allikevel setter pris på de kvistede løypene og åpne DNT-hyttene der de kan kjøpe vafler og kakao, sier Øveraas.

– Vi har hatt godt med dagsbesøk også. Det har vært veldig hyggelig og vi håper neste påske blir like bra, avslutter Strickert.