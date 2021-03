NM-veka er avlyst: Mener det ville vært uforsvarlig å gjennomføre

NM-veka skulle etter planen arrangeres i Granåsen i Trondheim fra 25. til 28. mars.

Tirsdag formiddag har kommunen bestemt at arrangementet ikke blir noe av.

Årsaken er den kraftige økningen av koronasmitte på landsbasis den siste tiden. Vertskommunen frykter at smitten ville spredt seg til Trøndelag.

Mener det er uforsvarlig å gjennomføre

I Trondheim er det per nå lite smitte. Mandag ble tre personer bekreftet koronasmittet, alle har fått viruset av kjente nærkontakter.

I Oslo og Viken er smittetrenden en helt annen. Det siste døgnet har hovedstaden registrert 367 nye smittede. Det er det høyeste som er registrert i hovedstaden noensinne.

– Dessverre er konklusjonen at det er ikke forsvarlig å gjøre dette, sier Ola By Rise, direktør for kultur og idrett i Trondheim.

Store deler av Østlandet ble mandag nedstengt. Mange av utøverne kommer derfra.

– Det er et ganske stort apparat av folk som skal flytte seg fra områder med tung smitte til Trøndelag. Det er en helhetsvurdering bak. Det er alltid skjønn, men det er smittevernfaglige vurderinger, sier Rise.

Har jobbet steinhardt for gjennomføring

Følgende idretter skulle konkurrere: Skiskyting, langrenn, hopp, kombinert, hundeskikjøring og curling.

Før avlysningen, hadde flere idretter allerede rukket å trekke seg.

Totalt skulle rundt 600 personer ha vært involvert i arrangementet, inkludert utøvere.

– Vi har fra Trondheim sin side jobbet så godt vi kan for at dette skulle gå i hop. Det er svært mange frivillige ildsjeler, aktører, forbund som har jobbet steinhardt for å få til dette, så det er selvfølgelig trist at man ikke får til dette.

Stjørdal skulle i utgangspunktet være vertskommune for noen av øvelsene. De varslet avlysning allerede i februar.

Idrettsforbundet: – Må bare se frem til 2022

– Norges idrettsforbund synes det er veldig synd at hele NM-veka må avlyses, men har stor forståelse for avgjørelsen, sier Karen Kvalevåg i en pressemelding.

Hun er generalsekretær i Norges idrettsforbund. Liv og helse må komme først nå, sier hun.

– Vi er lei oss for at vi heller ikke denne vinteren får arrangert den første utgaven av NM-veka vinter – og må bare se frem til 2022.

Leter etter nye lokasjoner

Like etter avlysningen, melder Norges Skiskytterforbund at de nå vurderer ulike alternativer for mesterskapet sitt.

Informasjon vil komme på skiskyting.no så snart noe er avklart, skriver de i en pressemelding.

Etter det NRK erfarer, jobber også langrenn med å finne alternative lokasjoner.

NM-veka er et fellesarrangement, hvor det kåres en rekke norgesmestre i mange idrettsgrener.

Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping skapte konseptet som for første gang ble arrangert i Stavangerregionen i 2018.