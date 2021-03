Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser at Oslo, Viken og de tidligere Vestfold-kommunene står for mer enn 80 prosent av alle smittetilfeller i Norge nå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han er bekymret over at nye tiltak rammer mange hardt. Samtidig at etterlevelsen kan bli dårlig fordi folk er lei.

Fra og med onsdag innføres det nye og strengere tiltak i Oslo.

– Vi er på vei inn i en tredje smittebølge. Den er nå like stor som den andre bølgen var, og vi må forvente at den blir større de neste ukene selv om det er innført kraftige smittebegrensende tiltak, sier han.

Det viktigste vi kan gjøre nå, sier Nakstad er å unngå nærkontakt med mange andre innendørs, teste oss ved symptomer og opprettholde karantenereglene.

Smittetopp i Asker og Bærum

Smitten er også høy i flere av kommunene i Viken. Sent mandag kveld innførte regjeringen felles, strenge tiltak for hele fylket.

Bærum hadde tirsdag 64 nye smittetilfeller. Det har aldri vært så høyt. Også Asker kommune har registrert det høyeste antallet tilfeller med 35 nye det siste døgnet.

I Østfold er det registrert 68 nye smittede. Sarpsborg har flest med 32 nye smittede, Fredrikstad har 24 nye tilfeller og Moss har fire.

Smitten er også svært høy i tidligere Vestfold. Færder kommune har hatt rask økning. I går hadde de 12 nye tilfeller, mens Tønsberg hadde 31.

Vestfold sykehus utsetter samtidig operasjoner på grunn av høyt antall koronapasienter. Kommunene i tidligere Vestfold har blitt enige om å innføre strenge tiltak i hele området tirsdag. Det betyr blant annwet at treningssentre og butikker må holde stengt til over påske.

Høye smittetall på Vestlandet

Også i andre deler av landet settes det smitterekorder tirsdag.

Haugesund har 27 nye smittede – nær en dobling av mandagens tall, som var 14. Kommunen varsler strengere tiltak. Tirsdag kom også nyheten om at en koronapasient har dødd i kommunen.

Ikke alle storbyene sliter like mye som Oslo. I Bergen er det ti nye tilfeller tirsdag. I Stavanger var tallet ni.

Men vestlandskommunen Stord har smittekord: 19 personer har fått påvist smitte i kommunen på ett døgn.

Tirsdag kom også nyheten om at én person innlagt med koronavirus i Helse Bergen er død.

Strammer inn på Sørlandet

På Sørlandet strammer nå flere kommuner inn.

Lyngdal og Farsund forbyr blant annet arrangementer og stenger treningssentre etter mange smittetilfeller uten kjent kilde.

Bodø kommune har de siste ukene hatt en del smitte med blant annet den sørafrikanske virusvarianten. Kommunen har varslet pressekonferanse i dag klokken 12.