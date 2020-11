Flere kilometer med kabler er trukket i den gamle nasjonalhelligdommen. Den gamle belysninga er bytta ut med over 2.000 nye lys. Alt for at folk endelig skal få se katedralens kunst og arkitektur.

– Vi kan kommunisere med 1.700 lysarmaturer som alle har sin spesielle oppgave. Med dem kan vi trimme lyset slik at vi får fram konstruksjonen, buene, søylene og alle detaljene i katedralen.

Det sier lysdesigner Erik Selmer. Siden 2017 har han arbeidet for å erstatte den gamle belysninga som nå er fjerna.

Taket midt i kirka er godt synlig nå. Foto: Stein Lorentzen / NRK Rosevinduet på vestfronten i Nidarosdomen i nytt lys. Flere detaljer i Nidarosdomen er blitt synlige med den nye lyssettinga. Flere av steinskulpturene i Nidarosdomen har blitt mer synlige nå. Taket i vestskipet i Nidarosdomen. Lyssettinga gjør at flere skulpturer vises bedre. Taket i østskipet i Nidarosdomen. Wagnerorgelet i nordre tverrskip har også fått ny lyssetting.

Lyset skaper ulike stemninger

Nidarosdomen har i alle år vært kjent som «den mørke katedralen». Mørk klebersteinen og dunkle glassmalerier, kombinert med gammeldags og mangelfull belysning, har gjort

TRE ÅRS ARBEID: Lysdesigner Erik Selmer har siden 2017 arbeidet for å erstatte den gamle belysningen fra 1960-tallet. Foto: Roger Myren / NRK

at katedralen har fremstått som veldig mørk innvendig.

Det gamle lyset var retta mot gulvet i katedralen. Dette ble reflektert oppover i et slags rosa lys. Ifølge lysdesigneren så det ut som kirka var bygd opp av sandstein fra Sahara.

– Nå kan vi skape ulike stemninger. En rekke forskjellige lyssettinger for gudstjenester og konserter er nå programmert inn. De ansatte i Nidarosdomen kan enkelt trykke på den knappen som aktiviserer den lyssettingen de ønsker, sier Selmer.

25 millioner

Men det koster å lyssette en katedral. Prislappen på jobben de nå er ferdig med, etter tre år, er på 25 millioner kroner.

– Jeg synes ikke det er så mye penger. Dette er det viktigste bygget for kirken men også for staten og nasjonen, sier Marie Louise Anker.

Hun er prosjektleder for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider og er svært stolt av den jobben som er gjort.

En del av pengene som er brukt er fra det offentlige men private, organisasjoner og næringsliv har også bidratt.

Den nye lyssettinga i Nidarosdomen vil også gjøre katedralen mer tilgjengelig for TV-produksjon. Julegudstjenestene herfra skal blant annet overføres direkte på NRK både julaften og første juledag.