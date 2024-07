– Politiet ble i dag kjent med at det har vært et innbrudd ved Stavanger domkirke. Der er det gjort et tyveri av en skulptur.

Klokken 12.10 rykket politiet ut på en melding om et innbrudd i Stavanger domkirke. En skulptur av stein er nå borte, opplyser politiet Sør-Vest i en pressemelding.

– Skulpturen er hogd ut av stein og veier ti kilo. Den ble stjålet, og har stått montert på kirken, sier politifaglig etterforskningsleder Morten Vestbø.

– Skulpturen skal veie om lag ti kilo og er verdt rundt 300.000 kroner, sier Vestbø.

Kollega som oppdaget det

Maria Skotty er steinhugger og jobber på domkirken. Hun fikk sjokk da hun hørte fra kollegaen sin hva som hadde skjedd.

Den samme kollegaen var i går å betraktet steinen, legger hun til.

Dette er bilde av en tilsvarende stein, steinen kalles krossblomsten. På bildet er Maria Skotty. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Hun så den og tenkte, krossblomsten er så fin, jeg burde egentlig ta bilde av den i utsikten.

Men når hun kom opp tirsdag morgen, så var blomsten borte.

– Da angret hun på at hun ikke tok bilde av den, forteller Skotty.

Stjal kopi

Ifølge kirkeverge Rune Skagestad så skal steinen være en kopi av en stein som sto der tidligere. Den originale står i dag i Trondheim.

– Steinen er med i et større renoveringsarbeid på Stavanger domkirke, sier kirkevergen.

Den nye steinen ble montert i 2023, kirken er om lag 900 år gammel.

Dette er kirken som fikk frastjålet en skulptur. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Det er en helt ny stein, den har ingen historisk verdi, sier han.

Men den er likevel verdt mye penger. I tillegg er den beskyttet av vernereglene som er knyttet til domkirken.

Steinen skal ha stått høyt oppe på utsiden av kirken. Den var festet med stål, sier han.

– Noen må ha røsket og dratt av gårde med den, de må ha brukt krefter, sier Skagestad.

Politiet tror at vedkommende har klatret opp på et stillas for å få tatt steinen.

Ønsker å høre om mistenkelig aktivitet

Politiet har snakket med et vitne. Det var de ansatte selv som kontaktet politiet. Deretter dro de ut for å gjøre undersøkelser.

– Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, og ønsker tips fra publikum. Vi er særlig interessert i mistenkelig aktivitet i området rundt domkirken i løpet av det siste døgnet, sier politifaglig etterforskningsleder Morten Vestbø

Tips kan meldes til politiet på telefon 02800 eller gjennom politiet sin tipsløsning på nett.