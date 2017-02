Nesten 300 nye studentboliger i Trondheim

Samskipnaden har dermed fått statsstøtte til alle boligene de har søkt om støtte til, det har aldri hendt før.

– Dette er en gladdag for Trondheimsstudentene, sier boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit.

Vil lette presset

- Dette er en gladdag, sier Lisbeth Glørstad Aspås i Sit. Foto: Marit Langseth / NRK

– De nye boligene vil bidra til å lette presset i boligmarkedet for studenter, og vi skal bygge sentrale og moderne boliger særlig tilpasset studentenes behov, lover boligdirektøren.

Pengene vil gå til nye studentboliger i Klostergata og Korsgata, i tillegg til sluttføring av tårnene på Moholt.

Satsing i hele landet

De nye studentboligene i Trondheim kommer som en del av en satsing på studentboliger i hele landet.

I statsbudsjettet for i år er det satt av å penger til 2500 studentboliger, og regjeringa og støttepartiene er i dag blitt enige om fordelinga av boligene i ulike deler av landet.

Partiet Venstre var med å utvide ramma for i år fra 2200 til 2500 under forhandlingene om statsbudsjettet før jul, og nå får altså Trondheim 275 av disse.

– Kjempebra

– Dette er kjempebra. Nå begynner vi å nærme oss det langsiktige målet om at 20 prosent av studentene kan få studentbolig, sier kommunalråd for Venstre i Trondheim, Jon Gunnes.

Samskipnaden vil bygge flere studentboliger i Korsgata 28 på Nedre Singsakerslette. Her er det kvikkleire, men Sit har tro på at det likevel er mulig å huse 100 studenter på denne tomta. Sit regner med at de nye boligene kan stå ferdige til studiestart 2019.

Vil fortette

Videre vurderer Sit å fortette eiendommen i Klostergata 56 på Øya. I dag bor det 63 studenter her, men Sit planlegger å få plass til 125 i et nytt prosjekt. Målet her er å bli ferdig til høsten 2018. Resten av statsstøtten vil Sit benytte til å fullfinansiere boligene i tårnene på Moholt, her mangler statsstøtte til 50 boliger.

Her i Klostergata på Øya bor det i dag 63 studenter. Nå ønsker Sit å utnytte eiendommen bedre. Foto: Sit / Sit

I tillegg har Sit i dag også fått støtte til 125 boliger som skal bygges i Røverdalen i Gjøvik, der høgskolen nå er en del av NTNU.

Bedring i Gjøvik

- Boligsituasjonen for studenter har vært vanskelig i Gjøvik, og de nye boligene vil ligge sentralt plassert i gangavstand både til campus og sentrum, sier Aspås.

Sit har i år altså for første gang fått tilskudd til alle de boligene det var søkt om tilskudd til. I 2016 mottok Sit statstilskudd til 300 boliger, og i 2015 til 220 boliger. Alle disse tilskuddene ble gitt til Trondheim.

7000 studentboliger

De siste 5 årene har Sit bygd nærmere 1400 nye studentboliger i Trondheim. 632 nye boliger står nå ferdig i tårnene på Moholt. Lerkendal studentby ble ferdig med 640 boliger i 2014 og i 2012 åpnet Teknobyen studentboliger med 116 boliger.

Når de planlagte utbyggingene er ferdig vil Sit ha bolig til om lag 6.300 studenter i Trondheim og cirka 735 studenter i Gjøvik.