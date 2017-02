Rekordmange nye studentboliger

I Oslo kommer 681 nye studentleiligheter. Studentsamskipnaden i Ås bygger 150 nye studentboliger, mens 50 leiligheter skal bygges i Lillestrøm.

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av midler til 2500 nye studentboliger i hele landet. 831 av dem skal bygges i Oslo og Akershus.

Gledelig nyhet for studentene

Gabrielle Legrand Gjerdset, styreleder for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), er godt fornøyd med satsingen i Oslo.

Gabrielle Legrand Gjerdset Foto: Fredrik Buer / NRK

– Det har aldri vært en så stor tildeling fra en regjering noensinne, så det er veldig gledelig at de satser på boliger i Oslo hvor det er et så stort behov, sier hun.

Studentsamskipnaden bygger nå 3000 nye boliger fram mot 2021. 1500 av disse skal komme på Kringsjå.

Giertsen håper den statlige satsingen skal fortsette også etter 2017.

– Det er viktig å ha trygge og gode studentboliger for de studentene som ønsker det, men vi håper det bygges i resten av byen også. De fleste studenter bor i kollektiv og i det private markedet, påpeker hun.

Mange av de planlagte studentboligene skal bygges mer miljøvennlig i massivt tre, slik som høstens nye studentboliger i Hønefoss. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Viktig satsing for Oslo

Venstre-leder Trine Skei Grande, sier det var viktig for partiet å støtte budsjettforslaget fra regjeringen om flere gode studentboliger for å sørge for at studentene kan få best mulig studieresultater.

Trine Skei Grande Foto: Fredrik Buer / NRK

– Satsingen er kjempeviktig for utviklingen av Oslo som studentby. Men det er også viktig for boligprisene i byen at det ikke er for mange studenter som tar opp de små boligene. Med flere tilgjengelige studentboliger kan heller vanskeligstilte få mulighet til å få tilgang på leiemarkedet, sier hun.

Venstre-lederen lover å fortsette satsingen også ved de neste statsbudsjettene framover, såframt partiet er i posisjon til det.

– Dette er viktig for studentkvaliteten, viktig for å lykkes som student og byen får en riktig utvikling hvis vi får nok studentboliger, sier Skei Grande.

Økende behov

Selv med den store satsingen i år, vil behovet fortsatt være enormt de neste årene.

Aleksander Gjøsæter Foto: Fredrik Buer / NRK

I 2016 sto 6 700 studenter i kø for å leie studentleiligheter i Oslo og Akershus. Det var dobbelt så mange som året før.

Aleksander Gjøsæter, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, har tro på at politikerne nå har forstått hvor stort behovet er. Han sto selv i kø for to år siden.

– Det er vondt og vanskelig å stå i kø bare et par dager før studiestart og du skal sitte klar på skolebenken i Oslo uten sted å bo. Den desperasjonen du føler da er stor, og da å kunne boliger for at flere skal slippe å føle på det, det er viktig, sier Gjøsæter.

