På Østlandet har det vært strålende sol og høye temperaturer i flere uker.

– Nå tar det slutt, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Været blir svært ustabilt, med tordenvær og styrtregn.

– Det blir som i Øst-Europa, hvor det pleier å være varmt lenge før det blir et kraftig værskifte. Det blir ustabilt i hele Sør-Norge: Alt sør for Trøndelag blir dårlig, sier statsmeteorologen.

Mandag morgen er det et farevarsel som gjelder Østafjells, nemlig fare for skogbrann. Dette farevarselet går ut i løpet av dagen.

Da vil et nytt farevarsel gjelde: Fare for styrtregn.

Kraftige regnbyger

– Det er egentlig gode nyheter at det kommer regn, med tanke på hvor tørt det er, sier Sarchosidis.

Men med styrtregnet kommer faren for overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser. Det kan bli jord- og flomskred der regnbygene treffer. Styrtregnet kan slå ut svært lokalt.

STYRTREGN: Det er sendt farevarsel for styrtregn Østafjells mandag. Foto: Yr.no

– Sørg for at vannet har et sted å gå, slik at man ikke får vann på avveie, sier hydrolog Trine Jahr Hegdahl hos NVE.

Hun ber deg holde deg unna bratt terreng. Småbekker som får mye vann i seg, kan erodere landskapet og føre til jordskred.

Du må også være forberedt på vanskelige kjøreforhold og stengte veier.

– Ikke kjør ned i underganger når det er overvann. I verste fall kan man sette seg fast.

SNART KOMMER REGNET: Astrid Roer tok dette bildet i Rygge i Østfold mandag morgen. Foto: Astrid Roer / Privat

Heller ikke Vestlandet slipper unna uværet. Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel for styrtregn for Rogaland.

Her er godværet

Lenger nord i landet, blir det derimot godt håp for badehåndkle og solkrem. Etter en stund med høsttendenser i Trøndelag, er sommeren for fullt tilbake nå på tampen av juli.

– Særlig rundt Værnes blir det veldig varmt, opp mot 31 grader.

TURISTER FRA ØSTERRIKE: Petra Puehranger og Dominic Koepplmayr var svært fornøyd med at Trondheim viser seg fra sin beste side når de først er her. Foto: Morten Andersen / NRK

Petra Puehranger og Dominic Koepplmayr fra Østerrike kom til Trondheim søndag, på det som må være det beste tidspunktet de kunne valgt.

– Etter ett år uten å reise i det hele tatt, er det veldig spennende å være på tur igjen, sier Puehranger, som startet mandag morgen i Festningsparken.

I Trondheim, Stjørdal, Verdal og Levanger blir det temperaturer opp mot 29 grader mandag.

Turistene skal leie bil og kjøre til Geiranger og videre i sydlig retning. Men det bør de ikke gjøre helt ennå, råder statsmeteorolog Sarchosidis:

– Befinner du deg i Trøndelag, er det ingen grunn til å reise sørover.

Varmen beveger seg oppover til Nordland

Mandag kveld ventes mye lyn og torden på Helgeland og Saltfjellet. Det er sendt ut farevarsel.

På tirsdag vil godværet bevege seg nordover. Trøndelag og Nordland vil «konkurrere» om de høyeste temperaturene, sier Sarchosidis:

– Men det blir varmest Trøndelag i tirsdag også, selv om Nordland vil være farlig nær.

BOBILFERIE: Bobilturistene Mona Stenersen og Stig Rusten er på vei fra Trondheim til Verdal. Foto: Morten Andersen / NRK

Helgelandskysten vil få de høyeste temperaturene i Nordland.

Helt nord i landet startet uka med lave skyer. Mandag kveld vil det lette, og tirsdag morgen vil starte med skikkelig klarvær.

Troms og Finnmark vil få opp mot 25 grader mandag og tirsdag. Varmest blir det i Indre Troms og på Finnmarksvidda.

20-tallet vil nås flere steder, også lender ut mot kysten, som i Tromsø og Kirkenes.

Også helt nord i landet vil det bli varmt mandag og tirsdag.

Utnytt varmen nå ...

Syden-tilstandene vil ikke vare så altfor lenge i Trøndelag. Statsmeteorolog Sarchosidis har et klart råd til deg som liker varmen:

– Fra torsdag og utover, vil lavtrykket som gir det ustabile været i Sør-Norge flytte seg nordover. Da kan Trøndelag få regn. Det er best å utnytte disse tre dagene – det blir ikke like sommerlig etter det.