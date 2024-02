Myndighetene: Ozempic skal bare gis til diabetespasienter

Den siste tida har det vært store problemer med å få tak i diabetesmedisinen Ozempic.

En av grunnene er at mange leger har skrevet ut medisinen også til pasienter som har slitt med overvekt og fedme.

I dag kom Direktoratet for medisinske produkter ei ny anbefaling til norske leger. De ber legene bare gi medisinen til pasienter med diabetes. Det er to grunner til det.

– Det ene er at det er omfattende mangel på Ozempic, sier overlege Sigurd Hortemo i Dmp.

Det andre er at det myndighetene har gjort for å løse mangelen fram til nå, har kosta veldig mye. Det har nemlig vært lov å importere Ozempic fra utlandet til norske pasienter.

– Vi vet blant annet at i 2023 førte denne bruken av utenlandske pakninger til ei merutgift på 500 millioner kroner, sier Hortemo.

Direktoratet oppfordrer samtidig apotekene til å bare gi ut medisinen for fire uker av gangen, skriver de på sine nettsider.

Ifølge Aftenposten har rundt en fjerdedel av pasientene som har fått Ozempic dekka av staten, ikke hatt rett på det.

Andre alternativer

Nå må folk som trenger legemidler mot fedme se seg rundt etter andre medisiner.

– De pasientene som har fått Ozempic for å behandle overvekt og fedme må ta en prat med legen sin og bli enige om hva som er aktuell behandling.

Hortemo sier det finnes ei rekke andre legemidler som kan brukes mot overvekt.

Ozempic inneholder det samme virkestoffet som fedmemedisinen Wegovy. Forskjellen er hvor mye av stoffet semaglutid de inneholder. I tillegg er Ozempic ikke beregna for fedmebehandling, selv om «bivirkningen» av medisinen er at mange går ned i vekt.

Overlegen sier også at direktoratet vurderer enda flere tiltak framover.

– Vi håper at dette kan hjelpe noe, men vi tror ikke det er nok.

Direktoratet vil i løpet av de neste ukene avgjøre om reglene knytta til Ozempic skal endres. Fram til nå har medisinen vært forhåndsgodkjent. Men snart kan det bli aktuelt at legene må søke om refusjon til hver enkelt pasient.

– Hva skjer med leger som likevel forskriver Ozempic til fedmebehandling etter denne nye anbefalinga?

– Vi har ikke virkemidler som kan hindre forskrivning av Ozempic på hvit resept, men mener oppfordringen, som også støttes av Legeforeningen, bør veie tungt.

Bekymra

Diabetesforbundet er glad for at Dmp strammer inn anbefalinga til legene.

– Produsenten har meldt at mangelen på Ozempic vil vedvare ut 2024 som et minimum, og da er det viktig for oss å jobbe for at helsen til personer med diabetes blir ivaretatt.

Det skriver Ingvild Eilertsen, fungerende kommunikasjonssjef i forbundet, i en epost.

Samtidig er de bekymra over signalene fra direktoratet om at det kan komme enda flere innstramminger.

– Vi er bekymra over at Dmp vurderer å ta medisinen av blå resept for alle. Vi frykter også at det blir ulikhet i behandlinga dersom pasienter selv må engasjere seg for å få leger til å søke om individuell refusjon på Ozempic. Da risikerer vi at bare de mest ressurssterke får tilgang på medisinen.

Over all forventning

Nils Kristian Klev er leder i allmennlegeforeningen. Han sier de støtter den nye anbefalinga fra myndighetene.

– Ozempic er godkjent til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2. Når det nå er mangel på denne medisinen, støtter vi at den forbeholdes diabetespasienter.

Diabetikere er også de eneste som kan få Ozempic på blå resept i dag. Det vil si at staten tar den største delen av regninga for pasientene. Fedmemedisinen Wegovy som inneholder samme virkestoff er det ikke mangel på, fortsetter Klev.

Han forklarer at bruken av Ozempic har økt over alle forventninger og mye skyldes svært god effekt på diabetes, men også vektreduksjon.

