Mobiliserer mot utvisning av medelev

Elevene har forberedt seg til onsdagens demonstrasjon på Torvet i Trondheim. De har ignorert timeplan og fravær, og ønsker å vise sin holdning overfor myndighetene. For å hindre at medeleven Taibeh Abbasi blir utvist, og sendt til Afghanistan. Taibeh frykter for konsekvensene av en utvisning.

– Jeg er i så fall redd framtida mi ser mørk ut. Jeg har aldri vært i Afghanistan, og ser ikke for meg et liv der, uten håp.

– Jeg har aldri vært i Afghanistan, og ser ikke for meg et liv der, sier Taibeh Abbasi. Foto: Hilde Grande / NRK

Elevene reagerer på usikkerheten Taibeh og familien har levd i. De vant i tingretten og fikk bli, men i lagmannsretten tapte de mot staten.

Mona Elfareh er en av elevrådslederne ved Thora Storm. Hun mener saken har stor betydning.

– Saken er veldig viktig for meg, fordi jeg er imot urett. Det er lett å tenke at slikt hender ikke meg eller noen jeg kjenner. Men her står jeg og ser at dette skjer min egen venn.

Elevrådsleder Ulrik Adolfsen poengterer at myndighetene gir uttrykk for at Taibeh skal "sendes hjem."

– Det er hva som blir sagt, men det kan jo ikke være snakk om å bli sendt "hjem", siden hun aldri har vært i Afghanistan.

Elevene har blant annet laget papirblomster til demonstrasjonen onsdag, og mobiliserer på sosiale medier. Der har så langt over 1500 ytret at de vil delta i demonstrasjonen. .