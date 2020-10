Mistenkelig dødsfall i Namsos: Kvinne kan ha blitt forgiftet av etylenglykol

Kvinnen i 50-årene ble funnet død i Namsos lørdag 17. oktober.

Politiet har gjort avhør og tekniske undersøkelser. Det er ingen tegn til at det har vært utøvd vold, skriver politiet i en pressemelding.

Avdødes samboer ligger på sykehus med mistanke om etylenforgiftning.

Advarer mot ulovlig alkohol

– Politiet jobber nå blant annet for å finne ut er om de involverte har vært bevisst på at de har drukket en farlig væske eller ikke, opplyser etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen ved Trøndelag politidistrikt.

– Selv om vi er tidlig i etterforskningen ønsker vi å advare befolkningen for å unngå at flere blir forgiftet. Å innta alkohol som ikke er kjøpt lovlig eller annen væske som ikke er ment for å drikkes, kan være svært farlig. Det kan i verste fall gi betydelig skade eller et dødelig utfall, legger hun til.