– Jeg synes det har vært ei forholdsvis rolig vakt hittil, sier Per Morten Trymer hos Veitrafikksentralen.

To vogntog kjørte av vegen mellom Fillan og Sandstad på fylkesvei 714 i Hitra natt til tirsdag. Ingen ble skadd, men bilene skal berges i løpet av formiddagen.

Trafikken kan passere.

Klokka 10.13 tirsdag melder politiet at en utenlandsk registrert semitrailer har sklidd over i motgående felt og blokkerer vegen ved Hansvika i Nærøysund kommune.

Skolebusser står

Veitrafikksentralen har foreløpig ikke fått andre meldinger om problemer med føret.

– Vi har fått noen telefoner fra Åfjord og Fosen-området, men ellers har det vært ganske rolig, sier Trymer.

Bildet er tatt på Tiller i Trondheim. Foto: Morten Karlsen / NRK

Østfold kollektivtrafikk har bestemt at det ikke vil bli kjørt skoletransport i Halden tirsdag. Det skriver kommunen på sine nettsider.

De skriver også at det kan være glatt i deler av skolegårder og parkeringsområder ved skolene.

– Men status nå er at rutebussene etter planen skal gå som normalt, sier Marthe Nilssen i Boreal til Halden Arbeiderblad.

Dette i motsetning til mandag, da rutebussene sto.

Det er glatt flere steder i landet, som her i Halden. Foto: Christian Nygaard Monsen / NRK

Nilssen forteller at alt tyder på at skolebussene kan frakte elevene hjem i ettermiddag som normalt.

Mandag var E6 stengt ved Svinesund i 12 timer etter en vogntog-ulykke. Politiet stengte også andre småveger i påvente av salting.

Gult farevarsel

Det er kommet en god del snø i Midt-Norge de siste dagene. Søndag kom det 10-20 centimeter mange steder.

I løpet av tirsdag meldes det at temperaturen skal stige og at det blir plussgrader.

– Hvordan tror du føret blir utover dagen?

– Det er vanskelig å si, men de som gjør vedlikehold på vegene forteller at alt mannskap er ute. Men noen ganger slår værforholdene såpass til at verken sand eller salt får gjort noe. Men det vet vi ikke enda, sier Trymer.

– Foreløpig er det veldig greit i alle fall.

Det er sendt ut gult farevarsel for glatte veger. Foto: Yr.no

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Trøndelag.

– Det er fare for is, på grunn av regn som fryser på bakken eller underkjølt regn. Faren starter lengst sør, utover tirsdagen også lenger nord. Regnet kan fryse til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander. Det vil være lokale forskjeller.

Mange fall på isen

Ålesund kommune melder tirsdag morgen om stor pågang ved legevakta.

– Det sirkulerer svært mye covid, influensa, mage-tarmvirus og skarlagensfeber. I tillegg ser man oppsving i sesongbetingede skader etter fall på isen. Enkelte dager har man hatt uvanlig lang ventetid på telefon og svært fulle venterom med flere timers venting for enkelte pasientkategorier, skriver kommunen i en e-post.

Det som haster mest tas alltid først, påpeker de.

– Vi ønsker alle som har behov for legetilsyn velkommen til legevakta, men minner om at henvendelser som kan vente til neste dag bør tas hos fastlege, og at legevakta ikke skal brukes for fornying av medisiner og forlenging av sykemeldinger.

– Dette er alltid gjeldende, men særlig viktig å minne om nå som pågangen er så stor.