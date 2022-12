Sprengt kapasitet i helsetenesta etter hundrevis av beinbrot på glattisen

Det er ikkje berre å ta seg rundt når vêret skiftar og underlaget blir til klink is.

Monica Glans frå Halden er ei av dei som har fått eit uheldig møte med glattisen.

Det skjedde då ho var på veg til jobb tysdag morgon.

Store problem i trafikken

– Eg merka det med ein gong. Det knakk rett og slett, det var heilt annleis, fortel ho frå sjukesenga.

Glans er takksam for at nokre naboar i gata såg kva som skjedde. Dei kom springande til med pledd og ringde ambulansen.

Litt etter klokka 09.00 var ho på plass på sjukehuset. Tysdag ettermiddag venta ho på operasjon i foten, der det var to brot.

– Eg håpar det blir operasjon i kveld eller i morgon, seier ho.

Spegelblanke vegar førte tysdag til store problem i trafikken med utforkøyringar og ulukker i Østfold. I tillegg fall mange og slo seg.

– Det er verkeleg med livet som innsats. Eg er så gammal, så viss eg dett så bryt eg i hop, seier Laila Oppedal i Førde.

Ho torde seg ut på gata, men droppa broddane, fortel ho.

– Eg har ikkje på meg broddar. Eg tok turen til Førde i dag og då måtte eg ha på meg litt finare sko, seier Laila Oppedal som NRK møter i Førde. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Tilsette overnatta på arbeidsplassen

Både måndag og tysdag måtte fleire oppsøke legevakt- og sjukehus fleire stader i landet.

– Eg trur me hadde 88 pasientar på skadepoliklinikken i går. Det er 30 prosent meir enn me nokon gong har hatt, seier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg ved ortopedisk avdeling ved sjukehuset Østfold.

Ti personar kom inn med brot i hofta. Det blei ein lang arbeidsdag for dei tilsette.

– Eit par sjukepleiarar sov på skadepoliklinikken og var her så lenge at det var mogleg å behandle pasientar. I tillegg var fleire vakthavande legar, som skulle vore heime, inne og jobba. Så det gjekk i eitt, seier Sorteberg.

100 nye brotskadar på ein dag

I Ålesund fortel kommuneoverlege Alexander Wiig om ein markant auke av folk med brotskadar.

Alexander Wiig, kommuneoverlege i Ålesund, seier det er stor pågang på både legekontor og legevakt. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Ja, no har me det hektisk. Det er mykje luftvegsinfeksjonar som kjem i tillegg til desse fallskadane og brotskadane. Det er både korona, influensa, RS-virus, mage-tarm virus og skarlaksfeber.

Torbjørn Hiis Bergh ved skadepoliklinikken i Bergen fortel om over hundre nye pasientar på brotavdelinga berre i går.

– På slikt føre er det flest handledds- og ankelbrot. I tillegg er det ein del skulder- og kneskadar, samt lårhalsbrot. Når det er glatt ute merkar me ein auke.

Av dei NRK har snakka med er det berre sjukehuset Innlandet og Universitetssykehuset Nord-Noreg som ikkje har merka ein oppsving i fallskadar dei siste dagane.

Grøn beredskap på sjukehuset i Stavanger

I Stavanger er sjukehuset i grøn beredskap.

Influensasesong, koronasjukdom og brotskadar på isen gjer at dei no må gjere prioriteringar.

Elisabeth Farbu, viseadministrerande direktør ved Stavanger universitetssjukehus, fortel at sjukehuset no ser på kor dei kan prioritere innsatsen. Foto: Svein Lunde

– Me har fleire hendingar samstundes. Me har ein stor pågang av born med RS-infeksjon, ein influensasesong som er i anmarsj, fleire som er innlagde med covid-19, også har me dette føre utanfor, fortel viseadministrerande direktør ved Stavanger universitetssjukehus Elisabeth Farbu.