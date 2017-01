– Dette er en alvorlig, smittsom sykdom både vi og myndighetene ikke ønsker skal etablere seg, sier veterinær ved Midt-Norsk Havbruk, Torolf Storsul.

For første gang siden 2009 er fiskesykdommen ILA påvist i Nord-Trøndelag, hos Midt-Norsk Havbruks anlegg i Eiterfjorden i Nærøy.

Daglig leder hos Midt-Norsk Havbruk, Tore Holand, beregner at selskapet og bedriftene i Ytre Namdal vil tape 180 millioner på sykdomsutbruddet. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi har fått prøvesvar som indikerer at dette er en hissig variant av ILA-viruset. Nå avventer vi verifiserende prøvesvar fra Mattilsynet.

Allerede bestilt slakting

Midt-Norsk Havbruk har allerede bestilt sanitærslakting fra neste uke. Ved funn av ILA skal laksen slaktes ned med engang, og selskapet har ingen tro på at nye prøver vil gi andre svar.

Selskapet må da slakte nær en million laks når de veier to kilo, i stedet for fem. Selskapet og bedriftene i Ytre Namdal beregner at de taper 180 millioner kroner i omsetning på sykdomsutbruddet.

– I dag er det så gode laksepriser at det er tapt fortjeneste som er det største tapet, sier daglig leder hos Midt-Norsk Havbruk, Tore Holand.

– Vi vil nok gå i pluss selv på å slakte to kilos laks, men vi mister muligheten til å produsere 3000 tonn fisk.

Lokaliteten til Midt-Norsk Havbruk i Eiterfjorden består av merder med til sammen 920.000 laks. Den er behandlet to ganger mot lus, med ferskvann og hydrolicer. Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

– Alvorlig for bransjen

Tirsdag ble også et annet anlegg i området båndlagt i påvente av prøver, hos Salmonors lokalitet Risværgalten. Det betyr at fisk ikke kan flyttes til eller fra lokaliteten.

Daglig leder i Salmonor, Vibecke Bondø, skriver i en sms til NRK at:

«vedtaket er ikke grunngitt i at det er fiskeprøver som gir grunn til å mistenke at det er ILA på lokaliteten, men er - slik vi forstår det - begrunnet i at fisken tidligere har stått på samme lokalitet som fisken som tilhører Midt-Norsk Havbruk».

Kommunikasjonssjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Frode Reppe, mener funnet av ILA er alvorlig for bransjen i Nord-Trøndelag.

Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening er bekymret for oppdrettsbransjen i Nord-Trøndelag. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Vi synes ikke noe om dette, og spesielt ikke at det rammer Nord-Trøndelag, som allerede har store belastninger som bekjempelsesone av PD, sier Reppe.

– Jeg er bekymret for oppdretterne. Det blir for mye i Nord-Trøndelag etter hvert, sier han og henviser til problemer med lakselus og sykdommen PD.

Vet ikke hvor smitten kommer fra

Reppe mener det er viktig å følge med utviklinga teknologisk, og prøve å forebygge sykdommer som ILA.

– Vi må finne ut hvordan det smitter og om det kommer via brønnbåter eller annen transport.

Nå begynner arbeidet med å finne ut hvordan smitten har kommet til Nærøy.

– Vi går inn i et samarbeid med veterinærinstituttet og klarlegger en slektskapsanalyse til andre tilfeller av ILA, for å se om vi kan finne sammenhenger, sier Storsul.

